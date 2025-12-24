ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο ξεκάθαρος Ανγκιέλσκι και οι δηλώσεις του που εγείρουν ερωτήματα για το μέλλον του

Ανοικτή είναι πλέον η συζήτηση για το μέλλον του.

Οι τελευταίες δηλώσεις του Κάρολ Ανγκιέλσκι σε πολωνικό μέσο δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες αφού μέσα από τις τοποθετήσεις του εξέφρασε τη δυσαρέκειά του για τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής στην ενδεκάδα της ΑΕΚ. Οι αναφορές στο συμβόλαιο του που λήγει το 2026 και η φράση «Ίσως ήρθε η ώρα για μια αλλαγή;» έστειλαν ένα σαφές μήνυμα ότι σκέφτεται το επόμενο βήμα.

Η αναφορά του για στιγμή έντασης στην προπόνηση και η απόφασή του να μιλήσει για τον χρόνο συμμετοχής του, δημιουργούν μια εικόνα που δεν αφήνει αμφιβολίες για την ψυχολογία του παίκτη.

Η συνέχεια θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις της ομάδας και προφανως του ίδιου, αλλά η συζήτηση για το μέλλον του πλέον είναι ανοιχτή.

Διαβαστε ακομη