«Απορρίπτει την Λίβερπουλ για χάρη της Σίτι ο Σεμένιο»

Ο περιζήτητος εξτρέμ της Μπόρνμουθ, που έχει ρήτρα αποδέσμευσης 75 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ιανουάριο, θέλει να ενταχθεί στην Μάντσεστερ Σίτι, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις, όπως τονίζει o Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Σεμένιο είχε δεχτεί κρούσεις από τις Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ, Τσέλσι και Τότεναμ, αλλά προτιμά το σύνολο του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο 25χρονος, που γιορτάζει τα γενέθλιά του στις 7 Ιανουαρίου, είναι ο τρίτος σκόρερ της Premier League, μόνο πίσω από τον Έρλινγκ Χάαλαντ με 19 γκολ και τον επιθετικό της Μπρέντφορντ, Ίγκορ Τιάγκο, που έχει σκοράρει 11 φορές.Η ποιότητα, η πολυμορφία και η τιμή του Σεμένιο τον καθιστούν ελκυστική μεταγραφή. Όλοι οι μεγάλοι σύλλογοι του αγγλικού πρωταθλήματος έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον διεθνή εξτρέμ, ο οποίος έχει σημειώσει οκτώ γκολ στην Premier League και έχει μοιράσει τρεις ασίστ σε 16 αγώνες για την ομάδα του Αντόνι Ιράολα, η οποία βρίσκεται στην 15η θέση φέτος.

Σύμφωνα με αγγλικά Μέσα τόσο η Σίτι όσο και η Γιουνάιτεντ έχουν βρεθεί σε συζητήσεις με τους εκπροσώπους του Σεμένιο τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά φαίνεται ότι η ομάδα του Γκουαρδιόλα είναι μπροστά στη μάχη για τον επιθετικό. Η Λίβερπουλ έχει πρόβλημα στην επίθεση, καθώς ο Μο Σαλάχ βρίσκεται στο AFCON και ο Αλεξάντερ Ίσακ θα μείνει εκτός για αρκετό διάστημα.

Η Τότεναμ επίσης ενδιαφέρθηκε, αλλά φαίνεται ότι ο Σεμένιο έχει ήδη απορρίψει κάθε πρόταση από το σύνολο του Τόμας Φρανκ. Η Τσέλσι έκανε μία αρχική διερεύνηση, αλλά χθες το βράδυ αποφάσισε να μην προχωρήσει σε συμφωνία.

