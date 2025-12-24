ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Απορρίπτει την Λίβερπουλ για χάρη της Σίτι ο Σεμένιο»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Απορρίπτει την Λίβερπουλ για χάρη της Σίτι ο Σεμένιο»

Ο Σεμένιο όπως όλα δείχνουν δεν θα πάρει μεταγραφή στην Λίβερπουλ τον ερχόμενο Ιανουάριο, με τον Γκανέζο να έχει το μυαλό του... αλλού.

Ο περιζήτητος εξτρέμ της Μπόρνμουθ, που έχει ρήτρα αποδέσμευσης 75 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ιανουάριο, θέλει να ενταχθεί στην Μάντσεστερ Σίτι, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις, όπως τονίζει o Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Σεμένιο είχε δεχτεί κρούσεις από τις Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ, Τσέλσι και Τότεναμ, αλλά προτιμά το σύνολο του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο 25χρονος, που γιορτάζει τα γενέθλιά του στις 7 Ιανουαρίου, είναι ο τρίτος σκόρερ της Premier League, μόνο πίσω από τον Έρλινγκ Χάαλαντ με 19 γκολ και τον επιθετικό της Μπρέντφορντ, Ίγκορ Τιάγκο, που έχει σκοράρει 11 φορές.Η ποιότητα, η πολυμορφία και η τιμή του Σεμένιο τον καθιστούν ελκυστική μεταγραφή. Όλοι οι μεγάλοι σύλλογοι του αγγλικού πρωταθλήματος έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον διεθνή εξτρέμ, ο οποίος έχει σημειώσει οκτώ γκολ στην Premier League και έχει μοιράσει τρεις ασίστ σε 16 αγώνες για την ομάδα του Αντόνι Ιράολα, η οποία βρίσκεται στην 15η θέση φέτος.

Σύμφωνα με αγγλικά Μέσα τόσο η Σίτι όσο και η Γιουνάιτεντ έχουν βρεθεί σε συζητήσεις με τους εκπροσώπους του Σεμένιο τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά φαίνεται ότι η ομάδα του Γκουαρδιόλα είναι μπροστά στη μάχη για τον επιθετικό. Η Λίβερπουλ έχει πρόβλημα στην επίθεση, καθώς ο Μο Σαλάχ βρίσκεται στο AFCON και ο Αλεξάντερ Ίσακ θα μείνει εκτός για αρκετό διάστημα.

Η Τότεναμ επίσης ενδιαφέρθηκε, αλλά φαίνεται ότι ο Σεμένιο έχει ήδη απορρίψει κάθε πρόταση από το σύνολο του Τόμας Φρανκ. Η Τσέλσι έκανε μία αρχική διερεύνηση, αλλά χθες το βράδυ αποφάσισε να μην προχωρήσει σε συμφωνία.

athletiko.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

OMONOIA TV: Το ρεπορτάζ από το Gala του Omonoia Foundation

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Ομόνοια «καθαρίζει» τα… από κάτω

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Συμφωνία ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Γκέχι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αταμάν στους παίκτες του: «Κάναμε τη διαφορά στην επίθεση, δεν ήταν εύκολο σε αυτή την έδρα»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Επιστολή ΑΠΟΕΛ στον Νταμάτο για Φωτίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πάει για δεύτερη μεταγραφή ο Ολυμπιακός

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο Ακτή Ελεφαντοστού-Μοζαμβίκη

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

«Ρεαλιστικός ο δανεισμός του Τετέ»

Ελλάδα

|

Category image

Μίλησε για Καρσέδο - Σπαρτάκ ο Τζιαρέτα!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Απορρίπτει την Λίβερπουλ για χάρη της Σίτι ο Σεμένιο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωσε επιθετικό ο Ολυμπιακός!

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Στεπίνσκι: «Είναι πολύ σημαντικό όταν κάποιος σε θέλει πραγματικά»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο ξεκάθαρος Ανγκιέλσκι και οι δηλώσεις του που εγείρουν ερωτήματα για το μέλλον του

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Γιόβιτς αποκαθιστά τη σχέση του με τα δίκτυα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κίνδυνος για τη Νάπολι να μη μπορεί να δηλώσει στη Serie A τις χειμερινές της μεταγραφές

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη