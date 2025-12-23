Πλήγμα στη Χάποελ: Χάνει για εβδομάδες λόγω τραυματισμού τον Μίτσιτς

Πλήγμα στη Χάποελ Τελ Αβίβ με Μίτσιτς!

Όπως ανακοινώθηκε από την ομάδα του Ισραήλ, ο πολύπειρος Σέρβος έχει υποστεί τραυματισμό στον ώμο και θα χρειαστεί να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μερικές εβδομάδες, ενώ η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί μέσα στις επόμενες μέρες, έτσι ώστε να αποσαφηνιστεί το ακριβές διάστημα της απουσίας του.

Ο Μίτσιτς είναι εκ των πρωταγωνιστών για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στη φετινή σεζόν μετρώντας 12,1 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 4,1 ασίστ ανά αγώνα στην Ευρωλίγκα.

