Πλήγμα στη Χάποελ: Χάνει για εβδομάδες λόγω τραυματισμού τον Μίτσιτς
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Όπως ανακοίνωσε η Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Μίτσιτς έχει υποστεί τραυματισμό στον ώμο και θα χρειαστεί να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μερικές εβδομάδες!
Πλήγμα στη Χάποελ Τελ Αβίβ με Μίτσιτς!
Όπως ανακοινώθηκε από την ομάδα του Ισραήλ, ο πολύπειρος Σέρβος έχει υποστεί τραυματισμό στον ώμο και θα χρειαστεί να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μερικές εβδομάδες, ενώ η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί μέσα στις επόμενες μέρες, έτσι ώστε να αποσαφηνιστεί το ακριβές διάστημα της απουσίας του.
Ο Μίτσιτς είναι εκ των πρωταγωνιστών για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στη φετινή σεζόν μετρώντας 12,1 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 4,1 ασίστ ανά αγώνα στην Ευρωλίγκα.
sportfm.gr