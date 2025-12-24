ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Επικίνδυνη πρεμιέρα για Καμερούν και Γκαμπόν - Ιδανικό ξεκίνημα αναζητά η Αλγερία

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής συνεχίζεται και στον… χορό μπαίνουν σιγά σιγά όλες οι ομάδες, με το Καμερούν να δίνει σπουδαία μονομαχία με το Καμερούν και την Αλγερία να αντιμετωπίζει το Σουδάν.

Το ενδιαφέρον για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής αυξάνεται συνεχώς, με όλες τις ομάδες σιγά σιγά να κάνουν την εμφάνιση τους.

Στην αρένα μάχης μπαίνουν μεγάλα ονόματα που θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους την κατάκτηση του τροπαίου.

Για τον 5ο όμιλο η Μπουργκίνα Φάσο θα αναμετρηθεί με την Ισημερινή Γουινέα, ενώ για τον ίδιο ακριβώς όμιλο η πανίσχυρη Αλγερία των Μαχρέζ, Αϊτ Νουρί και Μπενσεμπαϊνί θα αντιμετωπίσει το Σουδάν.

Στη συνέχεια σέντρα θα έχουμε και στον 6ο όμιλο του θεσμού, με την Ακτή Ελεφαντοστού να τα βάζει με τη Μοναζαβίκη, ενώ το μεγάλο παιχνίδι της βραδιάς είναι αδιαμφισβήτητα η σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα σε Καμερούν και Γκαμπόν.

Να θυμίσουμε πως σε κάθε όμιλο προκρίνονται οι δύο πρώτοι, αλλά και οι τέσσερις καλύτεροι τρίτοι από τους συνολικά έξι ομίλους, για να σχηματιστεί η φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και να ξεκινήσει η φάση των knock out.

Αναλυτικά το πρόγραμμα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής για την Τετάρτη (24/12):

Μπουργκίνα Φάσο-Ισημερινή Γουινέα (14:30)

Αλγερία-Σουδάν (17:00)

Ακτή Ελεφαντοστού-Μοζαμβίκη (19:30)

Καμερούν-Γκαμπόν (22:00)

