Στεπίνσκι: «Είναι πολύ σημαντικό όταν κάποιος σε θέλει πραγματικά»

Ο Μάριους Στεπίνσκι παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις στο κανάλι της ομάδας σημειώνοντας:

«Ο τεχνικός διευθυντής μου μίλησε γι΄αυτό το πρότζεκτ. Θεωρώ πως κάτι πολύ ενδιαφέρον συμβαίνει εδώ και θα είναι τέλειο να είμαι μέρος αυτού. Η πρώτη επαφή έγινε πριν από καιρό. Ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Πάβελ Τόμτζικ ήρθε να με επισκεφθεί στη Κύπρο, οπότε ήξερα ότι υπήρχε ενδιαφέρον από την ομάδα. Όπως σε όλα τα μέρη, όταν κάποιος σε θέλει πραγματικά, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό ήταν ένα πολύ καλό σημάδι για μένα και ένας από τους λόγους που επέλεξα να έρθω στην Κορόνα»