ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έκανε... Χριστούγεννα στο Κάουνας ο Παναθηναϊκός!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έκανε... Χριστούγεννα στο Κάουνας ο Παναθηναϊκός!

Παρόλο που βρέθηκε στο -14, ο ψυχωμένος Παναθηναϊκός έκανε την ανατροπή και νίκησε 92-85 τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας, με όπλο την ευστοχία του από μακριά και MVP τον Τζέντι Όσμαν!

Χείμαρρος στο Κάουνας ο Παναθηναϊκός AKTOR! 

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν νίκησε 92-85 τη Ζάλγκιρις στη «Zalgirio Arena» για τη 18η αγωνιστική της Euroleague, φτάνοντας τα τρία συνεχόμενα ροζ φύλλα, μέσω των οποίων ανέβηκε στο 12-6 στη βαθμολογία!

Για περίπου 25 λεπτά, οι «πράσινοι» παρουσίασαν πολύ κακή αμυντική εικόνα, με αποτέλεσμα να βρεθούν στο -14 στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου (56-42). Από εκεί και πέρα, όμως, γύρισαν τον «διακόπτη» στα μετόπισθεν, ενώ στην επίθεση εκμεταλλεύτηκαν την τρομερή ευστοχία τους πίσω από τα 6,75μ., ολοκληρώνοντας το ματς με 13/22 τρίποντα!

Το ματς

Οι πρώτοι πόντοι του ματς ήρθαν από συνεχόμενα επιθετικά ριμπάουντ της Ζάλγκιρις και καλάθι του Τουμπέλις. Ο Όσμαν απάντησε με δύσκολο τρίποντο, με τον Ράιτ να καρφώνει για το 4-3. Ο Μήτογλου με τον Γκος αντάλλαξαν λέι απ (6-5), με τον Καλαϊτζάκη να ευστοχεί από μέση απόσταση για το 6-7. Το πρόβλημα με τα ριμπάουντ συνεχίστηκε και ο Ράιτ σκόραρε με διπλή προσπάθεια (8-7), πριν καρφώσει εντυπωσιακά για το 10-9. Ο Σλίβα ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων (13-9), με τον Φρανσίσκο να κάνει το ίδιο για το 16-9. Ο Σορτς έδωσε λύση με λέι απ (16-11), με τον Ναν να σκοράρει με ωραία κίνηση για το 16-13. Η απάντηση των γηπεδούχων ήρθε άμεσα με τρίποντο του Μπουτκεβίτσιους (19-13), πριν ο Ναν ευστοχήσει σε δύο βολές για το 19-15. Σορτς και Γκος σκόραραν με συνεχόμενα λέι απ (21-17), με τον Μπιρούτις να καρφώνει για το 23-17. Τα συνεχόμενα καλάθια του Λο διαμόρφωσαν το 28-19 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, ο Γιούρτσεβεν έβαλε συνεχόμενους πόντους μετά από πάρε-βάλε ασίστ των Ναν και Χουάντσο, με τον Γκραντ να μειώνει σε 32-26 από τη γωνία. Ο Τούρκος ψηλός μείωσε ακόμη περισσότερο, όμως ο Ράιτ απάντησε με επιθετικό ριμπάουντ και κάρφωμα για το 34-28. Οι Λιθουανοί βρήκαν λύσεις με γκολ φάουλ του Ράιτ και τρίποντο του Ουλάνοβας, ενώ ο Τουμπέλις έφερε τη διαφορά στο +10 (42-32). Η αντεπίθεση της Ζάλγκιρις συνεχίστηκε, με τα συνεχόμενα καρφώματα του Μπιρούτις να τη φέρνουν μπροστά στο σκορ με 46-32. Ο Γκραντ έδωσε λύση με τρίποντο μετά από τάπα του Μήτογλου (46-35), όμως ο Λο πήγε σε ένα εύκολο λέι απ για το 48-35. Ο Μήτογλου μείωσε ξανά με ωραία ασίστ του Σορτς (48-37), ο οποίος ευστόχησε σε τρίποντο για το 48-40. Το πρόβλημα «Ράιτ» συνεχίστηκε, με τον Αμερικανό να καρφώνει για το 50-40 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Γιούρτσεβεν μείωσε από κοντά (51-42), όμως ο Γκος μετά από χαμένο αιφνιδιασμό του Παναθηναϊκού έβαλε τρίποντο για το 54-42. Ο Ράιτ κάρφωσε παίρνοντας και το φάουλ (56-42), με τον Ναν να απαντάει με τρίποντο (56-45) και τον Μπιρούτις να καρφώνει για το 58-45. Ο Γιούρτσεβεν συνέχισε να δίνει λύσεις (58-47), πριν ο Όσμαν ευστοχήσει σε μακρινό σουτ για το 58-50. Ο Σορτς μείωσε κι άλλο (60-55) με τρίποντο από τη γωνία, πριν ο Όσμαν βάλει κι αυτός ένα για το 62-58. Ο Αμερικανός γκαρντ σκόραρε με πολύ δύσκολο λέι απ, ενώ ο Φαρίντ έφερε το ματς στον πόντο με μία βολή (62-61). Η τρίτη περίοδος έληξε 64-63, με όλα να είναι ανοιχτά για το φινάλε.

Ο Παναθηναϊκός πήρε γρήγορα το προβάδισμα στην τέταρτη περίοδο, με τον… αφιονισμένο Όσμαν να πετυχαίνει οκτώ συνεχόμενους πόντους για το 68-71. Ο Ναν πήγε στο λέι απ και σκόραρε (68-73), πριν ευστοχήσει σε τρίποντο για το 68-76. Ο Όσμαν δεν μπορούσε να αστοχήσει, όπως και ο Ναν, που έγραψε το 71-81. Ο Γκος έτρεξε στο τρανζίσιον και βρήκε στόχο με λέι απ (73-81), όμως ο Καλαϊτζάκης απάντησε με τρίποντο για το 73-84. Ο Ουλάνοβας έδωσε ανάσα στη Ζάλγκιρις με… τετράποντο (77-84), όμως ο Ναν απάντησε αμέσως για το 77-87. Ο Ουλάνοβας βρήκε λύση από κοντά (79-87), όμως μία τάπα του Φαρίντ και ένα λέι απ του Ναν έφεραν τη διαφορά στους 10 (79-89), με τον Σορτς να γράφει το 81-91. Ο Ράιτ μείωσε με κάρφωμα (83-91), πριν σκοράρει ξανά για το 85-91, όμως η Ζάλγκιρις δεν είχε χρόνο και ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 28-19, 50-40, 64-63, 85-92.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

EUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπόμπαν: «Λυπάμαι για τη FIFA, τον Ινφαντίνο, το ποδόσφαιρο, ο δρόμος έχει χαθεί»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανάρτηση που μοιάζει δώρο... Χριστουγέννων

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Κέρδισε χρόνο και ηρεμία

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Έκανε... Χριστούγεννα στο Κάουνας ο Παναθηναϊκός!

EUROLEAGUE

|

Category image

Θεούλης Φίλκρουγκ, έσκασε στο Μιλάνο στις έντεκα το βράδυ και... καλημέρισε στα ιταλικά!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ανακοίνωση της Ομόνοιας και οι ευχαριστίες στον Στεπίνσκι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Συμφωνία με Κορόνα Κιέλτσε και επιστροφή στην Πολωνία για Στεπίνσκι!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Θρήνος στη Γερμανία: Πρώην παίκτης της Στουτγκάρδης και της Σάλκε σκοτώθηκε σε χιονοδρομικό κέντρο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάει να βγάλει τα σπασμένα κλείνοντας φιλικό στη Σαουδική Αραβία μεσούσης της σεζόν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Κατηγόρησε» ανοιχτά τον Φαν ντε Φεν ο Σλοτ, αλλά είπε πως ο Ίσακ θα παίξει… ξανά φέτος με τη Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

H ΑΕΛ στο κυνήγι του Σάβο... αλλά δεν «παίζει» μόνη της!

ΑΕΛ

|

Category image

H Λιόν ανακοίνωσε το δανεισμό του Έντρικ από την Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Αλκαράθ πρώτος σε χρηματικά έπαθλα - Η θέση του Τσιτσιπά μέσα στο Top30

Τένις

|

Category image

Πλήγμα στη Χάποελ: Χάνει για εβδομάδες λόγω τραυματισμού τον Μίτσιτς

EUROLEAGUE

|

Category image

Επικυρώθηκαν 29 παγκύπρια ρεκόρ στο 2025

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη