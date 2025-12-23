Έκανε... Χριστούγεννα στο Κάουνας ο Παναθηναϊκός!

Χείμαρρος στο Κάουνας ο Παναθηναϊκός AKTOR!

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν νίκησε 92-85 τη Ζάλγκιρις στη «Zalgirio Arena» για τη 18η αγωνιστική της Euroleague, φτάνοντας τα τρία συνεχόμενα ροζ φύλλα, μέσω των οποίων ανέβηκε στο 12-6 στη βαθμολογία!

Για περίπου 25 λεπτά, οι «πράσινοι» παρουσίασαν πολύ κακή αμυντική εικόνα, με αποτέλεσμα να βρεθούν στο -14 στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου (56-42). Από εκεί και πέρα, όμως, γύρισαν τον «διακόπτη» στα μετόπισθεν, ενώ στην επίθεση εκμεταλλεύτηκαν την τρομερή ευστοχία τους πίσω από τα 6,75μ., ολοκληρώνοντας το ματς με 13/22 τρίποντα!

Το ματς

Οι πρώτοι πόντοι του ματς ήρθαν από συνεχόμενα επιθετικά ριμπάουντ της Ζάλγκιρις και καλάθι του Τουμπέλις. Ο Όσμαν απάντησε με δύσκολο τρίποντο, με τον Ράιτ να καρφώνει για το 4-3. Ο Μήτογλου με τον Γκος αντάλλαξαν λέι απ (6-5), με τον Καλαϊτζάκη να ευστοχεί από μέση απόσταση για το 6-7. Το πρόβλημα με τα ριμπάουντ συνεχίστηκε και ο Ράιτ σκόραρε με διπλή προσπάθεια (8-7), πριν καρφώσει εντυπωσιακά για το 10-9. Ο Σλίβα ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων (13-9), με τον Φρανσίσκο να κάνει το ίδιο για το 16-9. Ο Σορτς έδωσε λύση με λέι απ (16-11), με τον Ναν να σκοράρει με ωραία κίνηση για το 16-13. Η απάντηση των γηπεδούχων ήρθε άμεσα με τρίποντο του Μπουτκεβίτσιους (19-13), πριν ο Ναν ευστοχήσει σε δύο βολές για το 19-15. Σορτς και Γκος σκόραραν με συνεχόμενα λέι απ (21-17), με τον Μπιρούτις να καρφώνει για το 23-17. Τα συνεχόμενα καλάθια του Λο διαμόρφωσαν το 28-19 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, ο Γιούρτσεβεν έβαλε συνεχόμενους πόντους μετά από πάρε-βάλε ασίστ των Ναν και Χουάντσο, με τον Γκραντ να μειώνει σε 32-26 από τη γωνία. Ο Τούρκος ψηλός μείωσε ακόμη περισσότερο, όμως ο Ράιτ απάντησε με επιθετικό ριμπάουντ και κάρφωμα για το 34-28. Οι Λιθουανοί βρήκαν λύσεις με γκολ φάουλ του Ράιτ και τρίποντο του Ουλάνοβας, ενώ ο Τουμπέλις έφερε τη διαφορά στο +10 (42-32). Η αντεπίθεση της Ζάλγκιρις συνεχίστηκε, με τα συνεχόμενα καρφώματα του Μπιρούτις να τη φέρνουν μπροστά στο σκορ με 46-32. Ο Γκραντ έδωσε λύση με τρίποντο μετά από τάπα του Μήτογλου (46-35), όμως ο Λο πήγε σε ένα εύκολο λέι απ για το 48-35. Ο Μήτογλου μείωσε ξανά με ωραία ασίστ του Σορτς (48-37), ο οποίος ευστόχησε σε τρίποντο για το 48-40. Το πρόβλημα «Ράιτ» συνεχίστηκε, με τον Αμερικανό να καρφώνει για το 50-40 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Γιούρτσεβεν μείωσε από κοντά (51-42), όμως ο Γκος μετά από χαμένο αιφνιδιασμό του Παναθηναϊκού έβαλε τρίποντο για το 54-42. Ο Ράιτ κάρφωσε παίρνοντας και το φάουλ (56-42), με τον Ναν να απαντάει με τρίποντο (56-45) και τον Μπιρούτις να καρφώνει για το 58-45. Ο Γιούρτσεβεν συνέχισε να δίνει λύσεις (58-47), πριν ο Όσμαν ευστοχήσει σε μακρινό σουτ για το 58-50. Ο Σορτς μείωσε κι άλλο (60-55) με τρίποντο από τη γωνία, πριν ο Όσμαν βάλει κι αυτός ένα για το 62-58. Ο Αμερικανός γκαρντ σκόραρε με πολύ δύσκολο λέι απ, ενώ ο Φαρίντ έφερε το ματς στον πόντο με μία βολή (62-61). Η τρίτη περίοδος έληξε 64-63, με όλα να είναι ανοιχτά για το φινάλε.

Ο Παναθηναϊκός πήρε γρήγορα το προβάδισμα στην τέταρτη περίοδο, με τον… αφιονισμένο Όσμαν να πετυχαίνει οκτώ συνεχόμενους πόντους για το 68-71. Ο Ναν πήγε στο λέι απ και σκόραρε (68-73), πριν ευστοχήσει σε τρίποντο για το 68-76. Ο Όσμαν δεν μπορούσε να αστοχήσει, όπως και ο Ναν, που έγραψε το 71-81. Ο Γκος έτρεξε στο τρανζίσιον και βρήκε στόχο με λέι απ (73-81), όμως ο Καλαϊτζάκης απάντησε με τρίποντο για το 73-84. Ο Ουλάνοβας έδωσε ανάσα στη Ζάλγκιρις με… τετράποντο (77-84), όμως ο Ναν απάντησε αμέσως για το 77-87. Ο Ουλάνοβας βρήκε λύση από κοντά (79-87), όμως μία τάπα του Φαρίντ και ένα λέι απ του Ναν έφεραν τη διαφορά στους 10 (79-89), με τον Σορτς να γράφει το 81-91. Ο Ράιτ μείωσε με κάρφωμα (83-91), πριν σκοράρει ξανά για το 85-91, όμως η Ζάλγκιρις δεν είχε χρόνο και ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 28-19, 50-40, 64-63, 85-92.

