Ο Γιόβιτς αποκαθιστά τη σχέση του με τα δίκτυα

Λίγους μήνες μετά, ο Λούκα Γιόβιτς, χωρίς προετοιμασία και όντας με κάποιον τρόπο ο μόνος διαθέσιμος επιθετικός της Ένωσης, κλείνει το 2025 με 11 γκολ που μέτρησαν και 5 ακυρωμένα. Όλα τα γκολ του κρίνονται καθοριστικά στο βαθμολογικό άλμα της ΑΕΚ στη πρώτη θέση της βαθμολογίας και την πρόκριση στους 16 του Conference League.

Ο 28χρονος επιθετικός φτιάχνει στην ΑΕΚ τη σχέση του με τα αντίπαλα δίκτυα δείχνοντας πως αν θέλει να κάνει… διακοπές στην Ελλάδα, θα το κάνει όταν φτιάξει λίγο ο καιρός. Όχι τώρα.

ΨΑΛ