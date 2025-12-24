Ανακοίνωσε επιθετικό ο Ολυμπιακός!

Η ανακοίνωση των μαυροπρασίνων:

Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας με την Samsunspor για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή Efosa Richie Omorowa μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Ο 21χρονος Σουηδός επιθετικός, προϊόν των ακαδημιών της AIK, μπορεί να αγωνιστεί τόσο στην κορυφή όσο και στα φτερά της επίθεσης και έχει ήδη σημαντικές παραστάσεις σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Κατά τη μέχρι τώρα καριέρα του έχει καταγράψει 90 επίσημες συμμετοχές, 18 γκολ και 7 ασίστ.Ο Omorowa στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στην ολλανδική Excelsior, τόσο στην Α’ όσο και στη Β’ Κατηγορία της Ολλανδίας, πετυχαίνοντας συνολικά 13 γκολ και 3 ασίστ σε 53 εμφανίσεις.

Επίσης, έχει αγωνιστεί στην Α’ και Β’ Κατηγορία της Σουηδίας με τις ομάδες Brommapojkarna και Degerfors IF, όπου σε 36 συμμετοχές πέτυχε 5 γκολ και 4 ασίστ.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Richie έχει φορέσει το εθνόσημο της Σουηδίας στις ομάδες κ17, κ19 και κ21, έχοντας συνολικά 27 συμμετοχές και 7 γκολ, εκ των οποίων 5 σημείωσε με την κ21, όπου αποτελεί βασικό επιθετικό στέλεχος.

Καλωσορίζουμε τον Richie στην οικογένεια του Ολυμπιακού και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τη μαυροπράσινη φανέλα!