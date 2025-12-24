ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοίνωσε επιθετικό ο Ολυμπιακός!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανακοίνωσε επιθετικό ο Ολυμπιακός!

Μεταγραφική ενίσχυση για τον Τακτακαλά με 21χρονο Σουηδό επιθετικό

Η ανακοίνωση των μαυροπρασίνων: 

Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας με την Samsunspor για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή Efosa Richie Omorowa μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Ο 21χρονος Σουηδός επιθετικός, προϊόν των ακαδημιών της AIK, μπορεί να αγωνιστεί τόσο στην κορυφή όσο και στα φτερά της επίθεσης και έχει ήδη σημαντικές παραστάσεις σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Κατά τη μέχρι τώρα καριέρα του έχει καταγράψει 90 επίσημες συμμετοχές, 18 γκολ και 7 ασίστ.Ο Omorowa στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στην ολλανδική Excelsior, τόσο στην Α’ όσο και στη Β’ Κατηγορία της Ολλανδίας, πετυχαίνοντας συνολικά 13 γκολ και 3 ασίστ σε 53 εμφανίσεις.

Επίσης, έχει αγωνιστεί στην Α’ και Β’ Κατηγορία της Σουηδίας με τις ομάδες Brommapojkarna και Degerfors IF, όπου σε 36 συμμετοχές πέτυχε 5 γκολ και 4 ασίστ.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Richie έχει φορέσει το εθνόσημο της Σουηδίας στις ομάδες κ17, κ19 και κ21, έχοντας συνολικά 27 συμμετοχές και 7 γκολ, εκ των οποίων 5 σημείωσε με την κ21, όπου αποτελεί βασικό επιθετικό στέλεχος.

Καλωσορίζουμε τον Richie στην οικογένεια του Ολυμπιακού και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τη μαυροπράσινη φανέλα!

 

 

 

 

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Απορρίπτει την Λίβερπουλ για χάρη της Σίτι ο Σεμένιο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωσε επιθετικό ο Ολυμπιακός!

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Στεπίνσκι: «Είναι πολύ σημαντικό όταν κάποιος σε θέλει πραγματικά»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο ξεκάθαρος Ανγκιέλσκι και οι δηλώσεις του που εγείρουν ερωτήματα για το μέλλον του

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Γιόβιτς αποκαθιστά τη σχέση του με τα δίκτυα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κίνδυνος για τη Νάπολι να μη μπορεί να δηλώσει στη Serie A τις χειμερινές της μεταγραφές

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Μάντζιος για όλα - «Έχουμε μία πάρα πολύ καλή ομάδα»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Το μεγάλο σχέδιο του Κούτσακου: ΑΠΟΕΛ και πέρα από τα σύνορα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι Σπερς σάρωσαν τους Θάντερ - Τεράστια νίκη των Μάβερικς, άλωσαν την Ιντιάνα οι Μπακς χωρίς Γιάννη

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μονόδρομος το διαζύγιο Ομόνοιας – Στεπίνσκι: Αυτό που «έπρεπε»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Επικίνδυνη πρεμιέρα για Καμερούν και Γκαμπόν - Ιδανικό ξεκίνημα αναζητά η Αλγερία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νοκ άουτ για έναν μήνα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Φερνάντες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπόμπαν: «Λυπάμαι για τη FIFA, τον Ινφαντίνο, το ποδόσφαιρο, ο δρόμος έχει χαθεί»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανάρτηση που μοιάζει δώρο... Χριστουγέννων

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Κέρδισε χρόνο και ηρεμία

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη