Μονόδρομος το διαζύγιο Ομόνοιας – Στεπίνσκι: Αυτό που «έπρεπε»

Με τον χρόνο συμμετοχής του στην Ομόνοια να είναι περιορισμένος, ο Μάριους Στεπίνσκι αναζήτησε και βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, που είναι η Κορόνα Κιέλτσε.

Πρόκειται για μια αναμενόμενη εξέλιξη. Ο 30χρονος Πολωνός επιθετικός, ο οποίος αγωνίζεται στους πράσινους από τον Ιανουάριο του 2024, κατέγραψε φέτος εννέα συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Με βάση την ηλικία και την εμπειρία του, ο Στεπίνσκι επιθυμούσε να συνεχίσει σε μια ομάδα όπου θα είχε περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Από την άλλη πλευρά, από τη στιγμή που δεν «χωρούσε» στο ρόστερ της Ομόνοιας, η αποχώρησή του αποτέλεσε την καλύτερη λύση τόσο για τον Χένινγκ Μπεργκ όσο και για τη διοίκηση.

Η λύση της συνεργασίας έμοιαζε μονόδρομος και για τις δύο πλευρές και ήταν η πιο σωστή επιλογή.

