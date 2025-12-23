Χωρίς Σαμοντούροβ και Γκριγκόνις η 12αδα του Παναθηναϊκου κόντρα στη Ζαλγκίρις

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 20:00 τη Ζάλγιρις στο Κάουνας για τη 18η αγωνιστική της Ευρωλίγκας και ο προπονητής των πράσινων ανακοίνωσε την 12αδα με την οποία θα παραταχθεί.

Στη Λιθουανία δεν ταξίδεψαν όπως είναι γνωστό οι Ματίας Λεσόρ, Κώστας Σλούκας και Γιάννης Κουζέλογλου, ενώ από τους 14 παίκτες που ταξίδεψαν συνολίκα, ο Τούρκος προπονητής άφησε εκτός τους Αλέξανδρο Σαμοντούροβ και Μάριους Γκριγκόνις.

Την τελική 12αδα απαρτίζουν οι Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.

