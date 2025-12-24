ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μίλησε για Καρσέδο - Σπαρτάκ ο Τζιαρέτα!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μίλησε για Καρσέδο - Σπαρτάκ ο Τζιαρέτα!

Η ιστοσελίδα football24.ru φιλοξενεί σύντομη δήλωση του Αθλητικού Διευθυντή της Πάφου αναφορικά με το ενδεχόμενο αποχώρησης του Χουάν Κάρλος Καρσέδο

Ρωσικό δημοσίευμα έκανε λόγο για έντονο ενδιαφέρον της Σπαρτάκ για τον προπονητή της Πάφου. 

Το football24.ru φιλοξενεί δήλωση του Κριστιάνο Τζιαρέτα για το θέμα.

Διαβάστε όσα είπε: 

«Μία πιθανή αποχώρηση του Καρσέδο για την Σπαρτάκ; Δεν ξέρω τίποτα επί τούτου. Ό,τι και να είναι, κανένας δεν με ενημέρωσε» 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

OMONOIA TV: Το ρεπορτάζ από το Gala του Omonoia Foundation

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Ομόνοια «καθαρίζει» τα… από κάτω

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Συμφωνία ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Γκέχι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αταμάν στους παίκτες του: «Κάναμε τη διαφορά στην επίθεση, δεν ήταν εύκολο σε αυτή την έδρα»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Επιστολή ΑΠΟΕΛ στον Νταμάτο για Φωτίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πάει για δεύτερη μεταγραφή ο Ολυμπιακός

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο Ακτή Ελεφαντοστού-Μοζαμβίκη

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

«Ρεαλιστικός ο δανεισμός του Τετέ»

Ελλάδα

|

Category image

Μίλησε για Καρσέδο - Σπαρτάκ ο Τζιαρέτα!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Απορρίπτει την Λίβερπουλ για χάρη της Σίτι ο Σεμένιο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωσε επιθετικό ο Ολυμπιακός!

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Στεπίνσκι: «Είναι πολύ σημαντικό όταν κάποιος σε θέλει πραγματικά»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο ξεκάθαρος Ανγκιέλσκι και οι δηλώσεις του που εγείρουν ερωτήματα για το μέλλον του

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Γιόβιτς αποκαθιστά τη σχέση του με τα δίκτυα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κίνδυνος για τη Νάπολι να μη μπορεί να δηλώσει στη Serie A τις χειμερινές της μεταγραφές

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη