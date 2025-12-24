Μίλησε για Καρσέδο - Σπαρτάκ ο Τζιαρέτα!
Η ιστοσελίδα football24.ru φιλοξενεί σύντομη δήλωση του Αθλητικού Διευθυντή της Πάφου αναφορικά με το ενδεχόμενο αποχώρησης του Χουάν Κάρλος Καρσέδο
Ρωσικό δημοσίευμα έκανε λόγο για έντονο ενδιαφέρον της Σπαρτάκ για τον προπονητή της Πάφου.
Το football24.ru φιλοξενεί δήλωση του Κριστιάνο Τζιαρέτα για το θέμα.
Διαβάστε όσα είπε:
«Μία πιθανή αποχώρηση του Καρσέδο για την Σπαρτάκ; Δεν ξέρω τίποτα επί τούτου. Ό,τι και να είναι, κανένας δεν με ενημέρωσε»