Οι Σπερς σάρωσαν τους Θάντερ - Τεράστια νίκη των Μάβερικς, άλωσαν την Ιντιάνα οι Μπακς χωρίς Γιάννη
Οι Σπερς επέβαλαν τους κανόνες τους και νίκησαν τους πρωταθλητές Θάντερ με σκορ 130-110, ενώ οι Μπακς, δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, πέρασαν από την Ιντιάνα. Νίκη των Μάβερικς επί των Νάγκετς.
Εμφάνιση... πρωταθλητών από τους Σπερς απέναντι στους Θάντερ! Η ομάδα του Σαν Αντόνιο, ήταν σαρωτική κόντρα στους πρωταθλητές και παρά την συγκλονιστική εμφάνιση του Σέι Γκίλιτζιους Αλεξάντερ που πέτυχε 33 πόντους, επικράτησαν με σκορ 130-110. Κορυφαίος για τα «σπιρούνια» ο Κίλντον Τζόνσον που σκόραρε 25 πόντους, ενώ ο Καστλ είχε 24 και ο Μπαρνς 20. Πέραν του Σέι, για τους Θάντερ, το «κουπί» στο σκοράρισμα τράβηξε ο Τζάλεν Γουίλιαμς με 17 πόντους, ενώ ο Ντορτ είχε 15.
Μεγάλη ματσάρα στο Ντάλας με νικητές τους Μάβερικς! Οι «Μαβς» άντεξαν στην πίεση των Νάγκετς και τους νίκησαν με σκορ 131-130 σε ένα φοβερό ντέρμπι. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Κούπερ Φλαγκ, με 33 πόντους, 9 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ, 31 πόντους είχε ο Άντονι Ντέιβις και 15 ο Μάρσαλ. Από την άλλη για την ομάδα του Ντένβερ, ο Μάρεϊ με 31 πόντους και 14 ασίστ ήταν ο κορυφαίος, ενώ ο Νίκολα Γιόκιτς σκόραρε 29 πόντους με 14 ασίστ.
Χαμογέλασαν ξανά οι Μπακς! Τα «ελάφια» χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο διαθέσιμο, κατάφεραν να φύγουν με πολύ μεγάλη νίκη από την Ιντιανάπολη, επικρατώντας 111-94 των Πέισερς και να πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκη έπειτα από τρεις σερί ήττες. Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Μιλγουόκι ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ με 24 πόντους, ενώ ο Ρόλινς βοήθησε τα μέγιστα σκοράροντας 23. Για τους Πέισερς στο ύψος του στάθηκε ο ΜακΚόνελ με 16 πόντους, ο Σιάκαμ είχε 15, ο Νέμπχαρντ 14 και ο Μάθεριν 13.
Tα αποτελέσματα
Χόρνετς-Γουίζαρντς 126-109
Σίξερς-Νετς 106-114
Χοκς-Μπουλς 123-126
Πέισερς-Μπακς 94-111
Καβαλίερς-Πέλικανς 141-118
Χιτ-Ράπτορς 91-112
Τίμπεργουλβς-Νικς 115-104
Μάβερικς-Νάγκετς 131-130
Σπερς-Θάντερ 130-110
Τζαζ-Γκρίζλις 128-137
Σανς-Λέικερς 132-108
Μπλέιζερς-Μάτζικ 106-110
Κινγκς-Πίστονς 127-136
Κλίπερς-Ρόκετς 128-108
