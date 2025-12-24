ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι Σπερς σάρωσαν τους Θάντερ - Τεράστια νίκη των Μάβερικς, άλωσαν την Ιντιάνα οι Μπακς χωρίς Γιάννη

Οι Σπερς επέβαλαν τους κανόνες τους και νίκησαν τους πρωταθλητές Θάντερ με σκορ 130-110, ενώ οι Μπακς, δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, πέρασαν από την Ιντιάνα. Νίκη των Μάβερικς επί των Νάγκετς.

Εμφάνιση... πρωταθλητών από τους Σπερς απέναντι στους Θάντερ! Η ομάδα του Σαν Αντόνιο, ήταν σαρωτική κόντρα στους πρωταθλητές και παρά την συγκλονιστική εμφάνιση του Σέι Γκίλιτζιους Αλεξάντερ που πέτυχε 33 πόντους, επικράτησαν με σκορ 130-110. Κορυφαίος για τα «σπιρούνια» ο Κίλντον Τζόνσον που σκόραρε 25 πόντους, ενώ ο Καστλ είχε 24 και ο Μπαρνς 20. Πέραν του Σέι, για τους Θάντερ, το «κουπί» στο σκοράρισμα τράβηξε ο Τζάλεν Γουίλιαμς με 17 πόντους, ενώ ο Ντορτ είχε 15.

Μεγάλη ματσάρα στο Ντάλας με νικητές τους Μάβερικς! Οι «Μαβς» άντεξαν στην πίεση των Νάγκετς και τους νίκησαν με σκορ 131-130 σε ένα φοβερό ντέρμπι. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Κούπερ Φλαγκ, με 33 πόντους, 9 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ, 31 πόντους είχε ο Άντονι Ντέιβις και 15 ο Μάρσαλ. Από την άλλη για την ομάδα του Ντένβερ, ο Μάρεϊ με 31 πόντους και 14 ασίστ ήταν ο κορυφαίος, ενώ ο Νίκολα Γιόκιτς σκόραρε 29 πόντους με 14 ασίστ.

Χαμογέλασαν ξανά οι Μπακς! Τα «ελάφια» χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο διαθέσιμο, κατάφεραν να φύγουν με πολύ μεγάλη νίκη από την Ιντιανάπολη, επικρατώντας 111-94 των Πέισερς και να πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκη έπειτα από τρεις σερί ήττες. Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Μιλγουόκι ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ με 24 πόντους, ενώ ο Ρόλινς βοήθησε τα μέγιστα σκοράροντας 23. Για τους Πέισερς στο ύψος του στάθηκε ο ΜακΚόνελ με 16 πόντους, ο Σιάκαμ είχε 15, ο Νέμπχαρντ 14 και ο Μάθεριν 13.

Tα αποτελέσματα

Χόρνετς-Γουίζαρντς 126-109

Σίξερς-Νετς 106-114

Χοκς-Μπουλς 123-126

Πέισερς-Μπακς 94-111

Καβαλίερς-Πέλικανς 141-118

Χιτ-Ράπτορς 91-112

Τίμπεργουλβς-Νικς 115-104

Μάβερικς-Νάγκετς 131-130

Σπερς-Θάντερ 130-110

Τζαζ-Γκρίζλις 128-137

Σανς-Λέικερς 132-108

Μπλέιζερς-Μάτζικ 106-110

Κινγκς-Πίστονς 127-136

Κλίπερς-Ρόκετς 128-108

Πηγή: sport-fm.gr

 

Διαβαστε ακομη