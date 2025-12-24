«Ρεαλιστικός ο δανεισμός του Τετέ»

Ο ρεπόρτερ της βραζιλιάνικης ομάδας στο Radio Imortal, Ομπερντάν Σούρμαν, ξεκαθαρίζει στο SDNA ότι ο δανεισμός μοιάζει πιο ρεαλιστικός από ποτέ, ενώ η οικονομική κατάσταση της Γκρέμιο δημιουργούν ένα «παζλ» που μπορεί να φέρει τον Τετέ ξανά στο Πόρτο Αλέγκρε.

Έντονη είναι τις τελευταίες ημέρες η φημολογία που έχει αναπτυχθεί στη Βραζιλία σχετικά με το μέλλον του Τετέ και το ενδεχόμενο αποχώρησής του από τον Παναθηναϊκό, με πιθανό προορισμό την Γκρέμιο. Το θέμα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στα βραζιλιάνικα ΜΜΕ, καθώς πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στον σύλλογο του Πόρτο Αλέγκρε και παραμένει ιδιαίτερα αγαπητός στους φιλάθλους του.

Ο ρεπόρτερ Γκρέμιο στο Radio Imortal, Ομπερντάν Σούρμαν, μίλησε στο SDNA και ανέλυσε όλα τα δεδομένα γύρω από τις φήμες επιστροφής του Τετέ, επτά χρόνια μετά την αποχώρησή του από τη Βραζιλία, εξηγώντας τόσο το οικονομικό πλαίσιο του συλλόγου όσο και τις ρεαλιστικές πιθανότητες ενός deal με τον Παναθηναϊκό.

«Η Γκρέμιο έχει νέο πρόεδρο, όμως αντιμετωπίζει μια πολύ σοβαρή οικονομική κρίση. Η αποστολή του νέου προέδρου είναι ακριβώς να εξυγιάνει τα οικονομικά του συλλόγου, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσει και μια ανταγωνιστική ομάδα. Ο Τετέ είναι το πρώτο όνομα που έχει ακουστεί έντονα και χαίρει μεγάλης εκτίμησης εδώ, γιατί αναδείχθηκε από τον σύλλογο και πουλήθηκε πολύ νωρίς για ένα μεγάλο ποσό στη Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Οι πληροφορίες που έχουμε εδώ είναι ίδιες με αυτές που τονίζονται και στην Ελλάδα, δηλαδή ένα ποσό γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ με το οποίο τον παραχωρεί ο Παναθηναϊκός, όμως υπάρχει προσπάθεια να προχωρήσει ο δανεισμός του. Ο δανεισμός μοιάζει πολύ πιο ρεαλιστικός, δεδομένης της οικονομικής κατάστασης του συλλόγου. Ο Τετέ έχει συνεργαστεί με τον κόουτς Λουίς Κάστρο στη Σαχτάρ, οπότε είναι ένα όνομα που αυτόματα συνδέουμε μαζί του.

Κάποιοι δημοσιογράφοι βρίσκονταν χθες στο αεροδρόμιο όταν έφτασε ο Τετέ στο Πόρτο Αλέγκρε. Ο ίδιος δεν θέλησε να σχολιάσει το ενδεχόμενο μεταγραφής, λέγοντας ότι θα αφήσει τα πάντα στον ατζέντη του Πάμπλο Μπουένο. Ωστόσο, ευχαρίστησε τους φιλάθλους της Γκρέμιο για τη στήριξή τους μέσω των social media.

Η Γκρέμιο είχε πολύ υψηλό μισθολόγιο το 2025 και θέλει όπως ο Παναθηναϊκός επίσης να αποδεσμεύσει αρκετούς παίκτες. Αυτό που λέγεται είναι ότι ο σύλλογος μπορεί να αντέξει υψηλούς μισθούς και πιθανότατα θα διατηρήσει ένα υψηλό μηνιαίο κόστος, όμως δεν θα επενδύσει μεγάλα ποσά σε μεταγραφές. Για παράδειγμα, υπάρχουν παίκτες στο υπάρχον ρόστερ που αμείβονται με περισσότερα χρήματα, όπως οι Αρτούρ, Γουίλιαν και Μπρέιθγουεϊτ. Παρ’ όλα αυτά, δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να υπάρξει συμφωνία με τον Παναθηναϊκό, ώστε οι “πράσινοι” να καλύψουν μέρος του μισθού του ποδοσφαιριστή».

sdna.gr