Το μεγάλο σχέδιο του Κούτσακου: ΑΠΟΕΛ και πέρα από τα σύνορα!

Μετά τον δανεισμό του στην Ομόνοια Αραδίππου πέρσι, ο Νικόλας Κούτσακος επέστρεψε φέτος στον ΑΠΟΕΛ, μετρώντας μέχρι τώρα 11 συμμετοχές, τρία γκολ και τρεις ασίστ σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Από τότε που επέστρεψε και άρχισε να αγωνίζεται αρκετά διεθνή μέσα έχουν αρχίσει να σημειώνουν το ενδιαφέρον ξένων ομάδων για την απόκτησή του.

Σιγά – σιγά παίρνουν σάρκα και οστά τα όνειρα του 22χρονου άσου και όλα αυτά μέσα από σκληρή δουλειά.

Σε συνέντευξη που έδωσε τον Μάρτιο του 2025 στον «Γήπεδο» (23/03/2025), ο Κούτσακος αναφέρθηκε στα δύο του μεγάλα όνειρα. Θυμίζουμε τι απάντησε σε δύο ερωτήσεις που αφορούσαν το μέλλον του:

Ποιο είναι το όνειρο του Νικόλα Κούτσακου στην ποδοσφαιρική του καριέρα;

«Σίγουρα να προσπαθήσω να παίξω στο εξωτερικό, σε ένα υψηλό επίπεδο, όπως νομίζω κάθε ποδοσφαιριστής, αλλά κυρίως να κάνω περήφανη την οικογένειά μου».

Το καλοκαίρι ολοκληρώνεται ο δανεισμός σου και επιστρέφεις στον ΑΠΟΕΛ. Φαντάζομαι είναι ένας από τους στόχους σου να καθιερωθείς στον ΑΠΟΕΛ…

«Αυτό ήταν το όνειρο μου από μικρός! Το να είμαι στον ΑΠΟΕΛ είναι όνειρό, αλλά πάντα πρέπει να είμαι επαγγελματίας. Αν δω ότι δεν μπορώ να παίξω στον ΑΠΟΕΛ, σίγουρα θα δω το μέλλον μου κάπου αλλού. Αλλά ο πρώτος μου στόχος είναι το προσεχές καλοκαίρι να ανταγωνιστώ και να πάρω θέση στον ΑΠΟΕΛ».

Σιγά – σιγά ο Νικόλας Κούτσακος καταφέρνει τον πρώτο του μεγάλο στόχο και έπεται ο δεύτερος!

Α.