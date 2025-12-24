ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νοκ άουτ για έναν μήνα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Φερνάντες

Άσχημα μαντάτα με τον Μπρούνο Φερνάντες προέκυψαν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού ο Πορτογάλος διεθνής μέσος θα μείνει εκτός γηπέδων για τον επόμενο μήνα λόγω μυϊκού τραυματισμού.

Συμφορά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τον Μπρούνο Φερνάντες. Ο Πορτογάλος διεθνής μέσος των «κόκκινων διαβόλων» αποχώρησε από το κυριακάτικο ματς κόντρα στην Αστον Βίλα στο Μπέρμιγχαμ για την Premier league κι οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο 31χρονος σταρ έδειξαν πως αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό και θα παραμείνει εκτός γηπέδων για τον επόμενο μήνα.

Έτσι, θα χάσει το ντέρμπι με τη συμπολίτισσα Σίτι στις 17/1 και θα κάνει «αγώνα δρόμου» για να προλάβει αυτό με την Αρσεναλ στις 25 Γενάρη.

 

 

ΔΙΕΘΝΗ

