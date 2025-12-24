Κίνδυνος για τη Νάπολι να μη μπορεί να δηλώσει στη Serie A τις χειμερινές της μεταγραφές

Οι Ιταλοί αναφέρουν πως η Νάπολι αντιμετωπίζει κίνδυνο να μην μπορεί να δηλώσει για το πρωτάθλημα τις μεταγραφές που ενδεχομένως θα πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου.

Αυτό, εφόσον συμβεί, θα είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας συμμόρφωσης με οικονομικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα είχε σημειωθεί στη LaLiga με την Μπαρτσελόνα.

Ναι μεν οι «παρτενοπέι» θα μπορούν ν' αποκτήσουν παίκτες, αλλά αν δεν υπάρξει εξισορρόπηση με τις αποχωρήσεις από το ρόστερ, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι «νέοι» του δυναμικού του Αντόνιο Κόντε.

Μαζί με τους Πρωταθλητές και νυν κατόχους του Supercoppa Italiana, αντίστοιχο κίνδυνο αντιμετωπίζει και η Πίζα, ενώ, οι Λάτσιο και Κόμο κατάφεραν να παρουσιάσουν ισορροπία σε προσθήκες-αποχωρήσεις στον έλεγχο που έγινε από τα αρμόδια όργανα...

