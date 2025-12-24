ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο Ακτή Ελεφαντοστού-Μοζαμβίκη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο Ακτή Ελεφαντοστού-Μοζαμβίκη

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η πρωταθλήτρια Ακτή Ελεφαντοστού αρχίζει την εκστρατεία της για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025 εναντίον της Μοζαμβίκης απόψε στις 19:30 στο Grand Stade de Marrakech, με την Stoiximan να προσφέρει πληθώρα επιλογών στους φίλους του στοιχήματος.

Η νίκη της Ακτής Ελεφαντοστού προσφέρεται σε απόδοση 1.40 από την Stoiximan, η ισοπαλία στα 4.40 και η νίκη της Μοζαμβίκης στα 9.25. 

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες δίνεται στα 2.47 και ο καταλογισμός πέναλτι στα 2.75.

Τέλος, το σκορ πολλαπλών επιλογών  1-0, 2-0,3-0 αποτιμάται στα 2.20.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

 

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Καλά Χριστούγεννα!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ρευστό και σύντομα!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Φεύγει από την Αλ-Ιτιχάντ ο Φαμπίνιο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Εκτελεστή» εδώ και τώρα...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ιδανικό φινάλε σε έναν μικρό... άθλο

ΑΕΚ

|

Category image

«Ενδιαφέρεται για Γιακουμάκη η Οβιέδο»

Ελλάδα

|

Category image

Σφύζει από ποιότητα αλλά... ψάχνει

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η «κατάρα» που θέλει να σπάσει φέτος η Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φάνηκε ξεκάθαρα η έλλειψη ποιότητας

ΑΕΛ

|

Category image

Η δήλωση εμπιστοσύνης του Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Συνελήφθη ο πρόεδρός της Φενέρμπαχτσε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ατλέτικο Μαδρίτης: Προς πώληση ο Γκάλαχερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Με «υπογραφή» Μαχρέζ η Αλγερία 3-0 το Σουδάν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σαν μεταγραφή ο Κακόριν

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Έκρηξη» Γιαμάλ στο ντεμπούτο του στο Youtube

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη