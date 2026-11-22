Τι ζήσαμε αυτή την εβδομάδα από τρεις μεγάλες ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ! Αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός Πειραιώς σε βάρος της Μακάμπι ήταν εποποιία. Δεν υπάρχει προηγούμενο. Η ανατροπή του αιώνα, με το αδιανόητο buzzer beater του Βεζένκοφ, αλλά και το φοβερό τρίποντο του Τζόζεφ στην παράταση. Απίστευτες ανατροπές, όμως, πέτυχαν τόσο ο ΠΑΟΚ, όσο και η ΑΕΚ τις προηγούμενες μέρες.

Ο Δικέφαλος του Βορρά επέστρεψε από το -15 και λύγισε στην Καταλονία την Μανρέσα 80-88 για το Europe Cup, «κερδίζοντας» ταυτόχρονα και τις σημαντικές απουσίες που είχε. Απίθανη ανατροπή έκανε και η ΑΕΚ, η οποία στο εντός έδρας παιχνίδι της με την Φάλκο, επίσης με πολλές απουσίες, επέστρεψε από το -24 και πήρε τη νίκη 90-89 με buzzer beater του Λαρεντζάκη.

Β. Βας