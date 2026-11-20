Ο Ιταλός φόργουορντ εντάχθηκε στην ομάδα τη σεζόν 2024-25 και συνέβαλε στην πορεία της τα τελευταία χρόνια. Πλέον, θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Τη σεζόν 2025-26 κατέγραψε 31 συμμετοχές στην EuroLeague, με μέσο όρο 3,2 πόντους και 1,5 ριμπάουντ. Φέτος δεν αγωνίστηκε καθόλου στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η ανακοίνωση της Ντουμπάι

«Η Dubai Basketball θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Awudu Abass για τη συμβολή του στον σύλλογο, καθώς αποτέλεσε μέρος της πορείας της ομάδας από την πρώτη κιόλας σεζόν

Πιστός στο εγχείρημα και στις φιλοδοξίες του από την αρχή, ο Abass διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Dubai Basketball από τη σύσταση της ομάδας

Ως ένας από τους παίκτες που βοήθησαν να τεθούν τα θεμέλια της Dubai Basketball, ο Abass πραγματοποίησε 96 συμμετοχές για τον σύλλογο κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων σεζόν του.

Αφού αγωνίστηκε σε 35 αγώnες της ABA League κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας σεζόν 2024/25, συνέχισε με 61 συμμετοχές κατά τη σεζόν 2025/26, αγωνιζόμενος στην ABA League, την EuroLeague και το VTB Supercup.

Όπως είχαμε αποφασίσει από κοινού, τώρα οι δρόμοι μας χωρίζουν, αλλά ευχαριστούμε τον Awudu για την πίστη του στο εγχείρημα, την αφοσίωσή του και τη συμβολή του στην πορεία και την εξέλιξη της ομάδας. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία για το μέλλον».