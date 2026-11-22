Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταξύ της Μπεσίκτας κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, ο Γουέιν Γκέιμπριελ αποχώρησε τραυματίας.

Ο ατζέντης του παίκτη μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έστειλε τα περαστικά στον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού.

Μάλιστα ο Γκέιμπριελ αναμένεται να χάσει και την αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό που είναι προγραμματισμένη για τις 4 Δεκεμβρίου.

gazzetta.gr