Γκέιμπριελ: Τραυματίστηκε, δεν παίζει κόντρα στον Παναθηναϊκό
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο ατζέντης του Γουέιν Γκέιμπριελ, Σεάντ Γκαλιγιάσεβιτς, τοποθετήθηκε σχετικά με τον τραυματισμό του παίκτη του, στην αναμέτρηση κόντρα στη Φενέρμπαχτσε. Χάνει το ματς με τον Παναθηναϊκό.
Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταξύ της Μπεσίκτας κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, ο Γουέιν Γκέιμπριελ αποχώρησε τραυματίας.
Ο ατζέντης του παίκτη μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έστειλε τα περαστικά στον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού.
Μάλιστα ο Γκέιμπριελ αναμένεται να χάσει και την αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό που είναι προγραμματισμένη για τις 4 Δεκεμβρίου.
gazzetta.gr