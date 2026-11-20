Υπερηχητικός Ολυμπιακός, πανηγύρισε επιβλητική νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης παίζοντας μπασκετάρα!

Οι ερυθρόλευκοι πραγματοποίησαν μία από τις καλύτερες και πιο πλήρεις εμφανίσεις του στη φετινή σεζόν, κυριαρχώντας από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης και προσφέροντας πλούσιο θέαμα στον κόσμο του που γέμισε τη Sunel Arena, πριν πάρουν την άνετη νίκη 92-76!

Έτσι, ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» και πανηγύρισε 3η σερί νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 10-3 για να παραμείνει στην κορυφή της Ευρωλίγκας, ενώ για την επόμενη αγωνιστική θα υποδεχθεί τη Χαποελ Τελ Αβίβ (Τετάρτη 25/11, 21:15). Θα έχει προηγηθεί η εκτός έδρας αναμέτρησή του με την Καρδίτσα (Κυριακή 22/11, 15:00) για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Από την άλλη, η Ρεάλ γνώρισε την 3η ήττα της στις 4 πιο πρόσφατες αγωνιστικές και έπεσε στο 7-6, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Ζάλγκιρις.

Τα δεκάλεπτα: 19-14, 50-33, 73-52, 92-76

sport-fm.gr