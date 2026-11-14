Νέο πρόβλημα με Μιλουτίνοφ, νοκ-άουτ με Άρη και Μακάμπι!
ΓΗΠΕΔΟ
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Κάταγμα ονυχοφόρου φάλαγγας δείκτου άκρας χειρός η διάγνωση!
Σοβαρό πλήγμα στον Ολυμπιακό με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ!
Ο σέντερ των «ερυθρόλευκων» υπέστη κάταγμα ονυχοφόρου φάλαγγας δείκτου στο δεξί του χέρι και δεδομένα θα μείνει εκτός από τις αναμετρήσεις με Άρη (15/11, 17:30) και Μακάμπι Τελ Αβίβ (17/11, 19:00).
Έτσι, θα κάνει δρόμου για να προλάβει το εντός έδρας παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη SUNEL Arena (20/11, 21:15), ενώ γνωστή έγινε και η 12άδα για τον αγώνα με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα, οι παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι οι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Πάπας, Πλώτας, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Εντζάι, Καραγιαννίδης, Τζόζεφ, Χολ και Φουρνιέ.
sport-fm.gr