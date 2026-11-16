Η τεράστια ζήτηση που υπάρχει από το φίλαθλο κοινό της Κύπρου, για τον αγώνα ανάμεσα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό Πειραιώς, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Euroleague, ώθησε την ομάδα του Ισραήλ στην απόφαση να διαθέσει περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων για Κύπριους.

Τα εισιτήρια που αρχικά εκδόθηκαν, εξαντλήθηκαν από την Παρασκευή και στις 13:00, θα ανοίξει η πλατφόρμα Sol Out Tickets, όπου θα μπορέσουν όσοι προλάβουν να προμηθευτούν το εισιτήριο τους.

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