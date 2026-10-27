Λύγισε την Αρμάνι και έμεινε στην κορυφή ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να τα είδε όλα αλλά είχε Ναν και υπομονή στο τέλος και κατάφερε να λυγίσει την αξιόμαχη Αρμάνι Μιλάνο με σκορ 80-75 στο πλαίσιο της όγδοης αγωνιστική της Ευρωλίγκας!

Το παιχνίδι στη μεγαλύτερη διάρκειά του ήταν ντέρμπι και, παρά το γεγονός πως οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα 12 πόντων στο δεύτερο δεκάλεπτο, η ομάδα του Ποέτα ανέκαμψε, με αποτέλεσμα η συνέχεια του αγώνα να αποδειχθεί δραματική. Στο τελευταίο και κρίσιμο δεκάλεπτο, ο Ναν βγήκε μπροστά και, πετυχαίνοντας ένα καθοριστικό καλάθι, διαμόρφωσε το 77-74, δίνοντας τη δυνατότητα στον Παναθηναϊκό να αποκτήσει τον έλεγχο του αγώνα στα τελευταία δευτερόλεπτα και τελικά να φτάσει σε ακόμη ένα ροζ φύλλο αγώνα.

Κορυφαίος για τους «πράσινους» ήταν ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους, 6 ασίστ και 2 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 27 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Τον ακολούθησε ο Ματίας Λεσόρ με 13 πόντους, 11 ριμπάουντ και 22 μονάδες αξιολόγησης, πετυχαίνοντας double-double. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος πρόσθεσε 11 πόντους με 2/2 τρίποντα.

Στον αντίποδα, η Αρμάνι είχε ως πρώτο σκόρερ τον Ντέβον Χολ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Αυτή ήταν η 7η νίκη των «πράσινων» που συνεχίζουν στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 7-1, την ώρα που Αρμάνι βρίσκεται στον πάτο της βαθμολογία με το ανάποδο ρεκόρ (1-7) και απογοητεύει.

Το ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Αρμάνι να μπαίνει καλύτερα και τον Ράιτ να δημιουργεί προβλήματα κάτω από το «πράσινο» καλάθι, πετυχαίνοντας έξι προσωπικούς πόντους για το 6-2 της ομάδας του. Ακολούθησε ακόμα ένα καλάθι στη ρακέτα, αυτή τη φορά από τον Χολ, ωστόσο ο Γιαμπουσέλε και ο Φρανσίσκο, ευστοχώντας σε τρίποντα, έφεραν το σκορ στα ίσια. Ο Κόουλ με δίποντο έδωσε και πάλι προβάδισμα στους Ιταλούς, όμως ο Φαλ απάντησε εκ νέου για το 10-10. Ο Παναθηναϊκός ήταν βιαστικός στην επίθεση, με αποτέλεσμα να κάνει πολλά λάθη και οι φιλοξενούμενοι να τρέξουν ένα επιμέρους 7-2, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +5 (12-17). Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν καλύτερα το πρώτο δεκάλεπτο, με τον Ναν να μπαίνει στην εξίσωση και τον Χουάντσο να διαμορφώνει με καλάθι, έπειτα από κλέψιμο, το 18-19.

Με το ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, ο Γκούντουριτς ευστόχησε σε τρίποντο για το 18-22, όμως με επιμέρους 6-0 και τον Λεσόρ να πρωταγωνιστεί, ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά στο σκορ με 24-22. Στη συνέχεια, ο Χουάντσο με τρίποντο έκανε το 27-24, πριν ο Ναν με πέντε συνεχόμενους πόντους δώσει αέρα επτά πόντων (32-25) για πρώτη φορά στην ομάδα του. Η Αρμάνι συνέχιζε να μη βρίσκει λύσεις επιθετικά, την ώρα που οι γηπεδούχοι, έχοντας στο παρκέ τους Σλούκα, Ναν, Μπόγνκα, Χουάντσο και Λεσόρ, έβρισκαν επιθετικές λύσεις και έφτασαν για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (36-25). Η Αρμάνι μείωσε από τη γραμμή των ελευθέρων βολών σε 36-27, όμως Λεσόρ και Γκραντ ανέβασαν τη διαφορά στο +12 (39-27). Από εκείνο το σημείο και μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους, ο Παναθηναϊκός έχασε τη συγκέντρωσή του, γεγονός που εκμεταλλεύτηκε η Αρμάνι. Με επιμέρους 10-1 και τον Χολ να δίνει λύσεις πίσω από τα 6,75 μ., ροκάνισε τη διαφορά στο 40-37.

Με το «καλημέρα» στο δεύτερο μέρος, ο Χολ μείωσε σε 40-39 με σουτ μέσης απόστασης, πριν έρθει ο Χέις-Ντέιβις να στείλει και πάλι τη διαφορά στο +3 (42-39). Ακολούθησαν το δίποντο του Κόουλ και πέντε συνεχόμενοι πόντοι του Μπολμάρο, οι οποίοι όχι μόνο έβαλαν μπροστά στο σκορ τους φιλοξενούμενους έπειτα από αρκετή ώρα, αλλά έστειλαν και τη διαφορά στο +4 (42-46). Η Αρμάνι, με τον Μπολμάρο να κινεί τα νήματα επιθετικά, έκανε το 43-48, αλλά ο Γιαμπουσέλε, ευστοχώντας πίσω από τα 6,75 μ., μείωσε στους δύο (46-48). Ο Ράιτ συνέχισε να είναι επιδραστικός στη ρακέτα και με εντυπωσιακή προσπάθεια έκανε το 46-50. Ακολούθησαν βολές εκατέρωθεν, πριν ο Χουάντσο με τρίποντο από τη γωνία δώσει ανάσα στην ομάδα του, μειώνοντας σε 53-54. Ο Μπούκερ απάντησε για το 53-56, όμως ο Σλούκας με δύο εύστοχες βολές και ο Ναν με καλάθι και φάουλ διαμόρφωσαν το 58-56. Η Αρμάνι, βρίσκοντας λύσεις με τον Τόμπσον, οδηγήθηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο έχοντας προβάδισμα ενός πόντου (60-61).

Το τρίποντο του Χέις-Ντέιβις έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με 63-61, όμως ο Τόμπσον απάντησε με το ίδιο νόμισμα και, φτάνοντας τους οκτώ συνεχόμενους πόντους, έκανε το 63-64. Οι «πράσινοι», με επιμέρους 5-0 και καλάθια των Χουάντσο, Ναν και Χέις-Ντέιβις, πήγαν στο +4 (68-64), επτά λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Μπολμάρο μείωσε με τρίποντο σε 68-67, πριν ο Ντιόπ δώσει και πάλι το προβάδισμα στους Ιταλούς (68-69). Το παιχνίδι οδηγήθηκε σε δραματικό φινάλε, με τις δύο ομάδες να ανταλλάσσουν καλάθια. Ωστόσο, ο Ναν, πετυχαίνοντας το κρισιμότερο καλάθι, έκανε το 77-74 και έγειρε την πλάστιγγα υπέρ του Παναθηναϊκού. Με λίγα δευτερόλεπτα να απομένουν, οι φιλοξενούμενοι δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν και ο Παναθηναϊκός πήρε το ροζ φύλλο αγώνα με σκορ 80-75.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 40-37, 60-61, 80-75

Πηγή: sport-fm.gr