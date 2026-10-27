Παναθηναϊκός-Αρμάνι: Για να κάνει τη δουλειά του κόντρα στους Ιταλούς στην επιστροφή του Σλούκα

Με σύμμαχο την έδρα του, ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενεί την Αρμάνι Μιλάνο στο Telekom Center Athens απόψε (27/10, 21:15), για την 8η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Οι «πράσινοι» αναζητούν την έβδομη ευρωπαϊκή νίκη τους, πριν ταξιδέψουν στην Κωνσταντινούπολη για το δεύτερο σκέλος της διαβολοβδομάδας, απέναντι στην Αναντολού Εφές.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς προέρχεται από την εντός έδρας νίκη με 78-64 επί της Καρδίτσας, το Σάββατο (24/10), με την οποία έκανε το 4/4 στη Stoiximan GBL. Η τελική διαφορά δεν αποτυπώνει τις δυσκολίες που συνάντησε, καθώς χρειάστηκε να ανεβάσει την απόδοσή της στην τελευταία περίοδο για να εξασφαλίσει το αποτέλεσμα. Πρωταγωνιστής ήταν ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, με 22 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Στην Ευρωλίγκα, το «τριφύλλι» επέστρεψε στις επιτυχίες με το 85-79 απέναντι στην Μπασκόνια, ανεβάζοντας το ρεκόρ του στο 6-1. Πρώτος σκόρερ και κορυφαίος του Παναθηναϊκού ήταν ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 28 μονάδες αξιολόγησης. Σημαντική ήταν η συνεισφορά του Χέιζ-Ντέιβις με 18 πόντους.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, τα νέα είναι ευχάριστα για τον «Ζοτς», καθώς ο Λευτέρης Μαντζούκας επέστρεψε στις προπονήσεις, με μοναδικό απόντα τον τραυματία Νίκο Ρογκαβόπουλο. Διαθέσιμος είναι και ο Κώστας Σλούκας, που ετοιμάζεται για την πρώτη φετινή συμμετοχή του στην Ευρωλίγκα.

Από την άλλη, η Αρμάνι του Πέπε Ποέτα βρίσκεται στο 1-6, έχοντας ηττηθεί εντός έδρας με 81-89 από την Μπαρτσελόνα στην προηγούμενη ευρωπαϊκή αγωνιστική. Ακολούθησε την Κυριακή το 94-98 από τη Βίρτους Μπολόνια στην παράταση για το ιταλικό πρωτάθλημα, σε παιχνίδι στο οποίο οι Μιλανέζοι απώλεσαν προβάδισμα 19 πόντων και υποχώρησαν στο 3-2.

sport-fm.gr