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Ο Λιόλιος πλήρωνε διακοπές του Διευθυντή Διαιτησίας της Euroleague για να βοηθήσει στους ορισμούς της Τσαρούχα

ΓΗΠΕΔΟ

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Στη δικογραφία του σκανδάλου του ελληνικού μπάσκετ, περιγράφεται η επαφή του Βαγγέλη Λιόλιου με τον Ρίτσαρντ Στόουκς, με... κέρδη για αμφότερους.

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας, από τη δικογραφία του σκανδάλου που έχει κλονίσει για τα καλά το ελληνικό μπάσκετ.

Σύμφωνα με αυτές, ο Βαγγέλης Λιόλιος, πρόεδρος της ΕΟΚ, φέρεται το 2021 να είχε κανονίσει πολυήμερες διακοπές σε πολυτελές θέρετρο, στον τότε Διευθυντή Διαιτησίας της EuroLeague, Ρίτσαρντ Στόουκς.

O Στόουκς, διατέλεσε Διευθυντής Διαιτησίας της κορυφαίας διοργάνωσης της Ευρώπης, από το 2015 μέχρι και το 2023, ενώ η εν λόγω υπόθεση εντοπίζεται χρονικά τον Ιούνιο του 2021. Δυο μήνες περίπου, πριν ο Βαγγέλης Λιόλιος καθίσει στη θέση του προέδρου της ΕΟΚ.

Τότε, φέρεται να έχει κανονίσει τις διακοπές για τον κύριο Στόουκς, αφενός λόγω της συμμετοχής του Προμηθέα στο EuroCup και αφετέρου για να ενισχυθεί η Βάσω Τσαρούχα στους ορισμούς της EuroLeague. Η διαμονή του άλλοτε Διευθυντή Διαιτησίας, ήταν από τα τέλη Ιουλίου μέχρι τις αρχές Αυγούστου, ενώ ο Βαγγέλης Λιόλιος φέρεται να κάλυψε όλα τα έξοδα που ανέκυψαν.

athletiko.gr 

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

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