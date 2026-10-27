Στο Άμπου Ντάμπι τα Final-4 της Euroleague το 2027 και το 2029

Στο Αμπου Ντάμπι θα διεξαχθούν τα Final Four του 2027 αλλά και του 2029. Η Euroleague έκανε γνωστό σήμερα και επίσημα ότι οι δύο μίνι διοργανώσεις της που θα κρίνουν και τον τίτλο του πρωταθλητή θα φιλοξενηθούν στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Για το θέμα μίλησε και ο CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο ο οποίος εξήγησε ότι πρόκειται για την επισφράγιση της στρατηγικής συνεργασίας της Λίγκας με το υπουργείο Τουρισμού και Κουλτούρας του Αμπου Ντάμπι. «Η ανανέωση της δέσμευσής μας με το Άμπου Ντάμπι για τις εκδόσεις Final Four του 2027 και του 2029 αντιπροσωπεύει ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στη διεθνή στρατηγική ανάπτυξής μας.

Το μοντέλο μας που συνδυάζει τις παραδοσιακές αγορές μπάσκετ της Ευρώπης με παγκόσμιες πόλεις που προσφέρουν εγκαταστάσεις παγκόσμιας κλάσης, ισχυρή τουριστική ελκυστικότητα και παθιασμένες αθλητικές κοινότητες συνεχίζει να αποδεικνύεται εξαιρετικά επιτυχημένο. Το Άμπου Ντάμπι έχει γίνει βασικός εταίρος σε αυτό το όραμα και μαζί θα συνεχίσουμε να φέρνουμε το ευρωπαϊκό μπάσκετ συλλόγων στο ευρύτερο δυνατό παγκόσμιο κοινό», ήταν τα λόγια του.

Στο Αμπου Ντάμπι είχε διεξαχθεί το f4 και του 2025. Οι ημιτελικοί του εφετινού Final-4 θα γίνουν την Παρασκευή 28 Μαϊου και στις 30 του μήνα ο τελικός.

Πηγή: sport-fm.gr