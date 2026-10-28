Τεράστια έκπληξη στο Carabao Cup, η Άρσεναλ αποκλείστηκε από την 18η της 4ης κατηγορίας

Η Φλίτγουντ έγραψε ιστορία! Η ομάδα που βρίσκεται στη 18η θέση της τέταρτης κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου πέτυχε έναν ασύλληπτο άθλο, αφήνοντας εκτός League Cup την Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα.

Οι γηπεδούχοι όχι μόνο κοίταξαν στα μάτια τους κανονιέρηδες, αλλά τους ανάγκασαν σε έναν οδυνηρό αποκλεισμό, προκαλώντας ξέφρενους πανηγυρισμούς και εισβολή φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο μετά το τελευταίο πέναλτι.

ΤΟ ΜΑΤΣ

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με ένα ασυνήθιστο περιστατικό, καθώς η παρουσία drone πάνω από το γήπεδο προκάλεσε οκτάλεπτη διακοπή.

Στο 20′ ο 16χρονος Μαξ Ντάουμαν έχασε μεγάλη ευκαιρία για την Άρσεναλ και ένα λεπτό αργότερα ήρθε το πρώτο σοκ.

Ο Λουπάλο-Μπι εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία του Σάλμον να τον σταματήσει, μπήκε στην περιοχή και νίκησε τον Μελιέ με πλασέ ανάμεσα από τα πόδια του, γράφοντας το 1-0 στο 21′.

Η Άρσεναλ δυσκολευόταν να δημιουργήσει ευκαιρίες, με τον Χάβερτς να αστοχεί με κεφαλιά στο 40′ και τον Τίμπερ να στέλνει επίσης την μπάλα άουτ στις καθυστερήσεις.

Ο Αρτέτα πέρασε στο ημίχρονο τους Έντεγκααρντ και Μπεν Γουάιτ, επιχειρώντας να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του.

Η ισοφάριση ήρθε στο 50′, όταν ο Ο’Νιλ έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Βίκτορ Γιόκερες εκμεταλλεύτηκε την αναστάτωση στην άμυνα της Φλίτγουντ για να σκοράρει από κοντά.

Ακολούθησε πολιορκία της εστίας των γηπεδούχων. Ο Χάβερτς σπατάλησε σημαντικές ευκαιρίες, ενώ ο Λιντς πραγματοποίησε καθοριστικές επεμβάσεις, με κορυφαία εκείνη στο σουτ του Γουάιτ στο 90′.

Στο 85′ η Άρσεναλ έμεινε με δέκα παίκτες, καθώς ο Ντάουμαν αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα έπειτα από ένταση με τον Νιλ.

Το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος και η πρόκριση κρίθηκε στα πέναλτι.

Στη διαδικασία των πέναλτι, οι δύο ομάδες ήταν απόλυτα εύστοχες στις πρώτες επτά εκτελέσεις.

Για τη Φλίτγουντ σκόραραν οι Κόγκλαν, Νιλ, Ντέιβις και Κάνον, ενώ για την Άρσεναλ ευστόχησαν οι Έντεγκααρντ, Χάβερτς και Γιόκερες.

Στην τέταρτη εκτέλεση των κανονιέρηδων, όμως, ο Τζέι Λιντς απέκρουσε το πέναλτι του Μπρούνο Γκιμαράες, δίνοντας στη Φλίτγουντ την ευκαιρία να ολοκληρώσει τον θρίαμβο.

Ο Χόι ανέλαβε την τελευταία εκτέλεση, ευστόχησε για το 5-3 και έστειλε τη Φλίτγουντ στην επόμενη φάση, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο απίθανες εκπλήξεις στην ιστορία της διοργάνωσης.

Πηγή: sport24.gr