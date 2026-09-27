Ο Ολυμπιακός λύγισε τον συγκλονιστικό ΠΑΟΚ και κατέκτησε το Stoiximan Super Cup

Ο Ολυμπιακός μετά από έναν πολύ σπουδαίο τελικό κέρδισε στο τέλος τον ΠΑΟΚ ο οποίος επέστρεψε από το -21 με 101-96 στο Περιστέρι και κατέκτησε για μία ακόμα χρονιά το Stoiximan Super Cup.

Αυτή ήταν η πέμπτη συνεχομένη και συνολικά κατάκτηση των Πειραιωτών που αποτελούν τους πολυνίκεις του θεσμού, ενώ για το «Δικέφαλο του Βορρά» ήταν η παρθενική συμμετοχή σε τελικό.

Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Βεζένκοφ με 25 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ο Φουρνιέ με 19 πόντους, 2 ασίστ και 2 ριμπάουντ και ο Μοντέρο με 20 πόντους και 5 ασίστ.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ ξεχώρισαν ο Αλεξάντερ με 15 πόντους και 8 ριμπάουντ, ο Οσμάν με 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ και ο Καλάθης με 11 πόντους και 6 ασίστ, ενώ ο Φόστερ είχε 18 πόντους και 5 ασίστ.

Επόμενη αποστολή για τον Ολυμπιακό για τη 2η αγωνιστική της Euroleague απέναντι στη Ζαλγκίρις στο Κάουνας (29/9, 20:00), ενώ για την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι η πρεμιέρα των ομίλων του EuroCup με αντίπαλο τη Μανρέσα (30/9, 19:30).

Ανώτερος στο πρώτο μέρος ο Ολυμπιακός, δεν απογοητεύτηκε ο ΠΑΟΚ

Στο ξεκίνημα του τελικού οι δύο ομάδες είχαν καλό ρυθμό στην επίθεση, αλλά ο Ολυμπιακός με κύριο δημιουργό τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ (3ασ) και με έξι σερί πόντους του Βεζένκοφ προηγήθηκε με 13-7 (στο 5').

Ο Ντόρσεϊ με το δεύτερο τρίποντο του (2/4) έφερε τη διαφορά για πρώτη φορά στο +10 (18-8 στο 7'), αφού ο ΠΑΟΚ μετρούσε 1/6 μακρινά σουτ και έβρισκε λύσεις μόνο στο 1vs1 παιχνίδι του Οσμάν.

Η πρώτη περίοδος έκλεισε με τον Χάτζινς να δίνει σκορ στον ΠΑΟΚ με 2/2 τρίποντα, αλλά το δίδυμο Βεζένκοφ - Ντόρσεϊ να «γράφει» το τελικό 25-17.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Μοντέρο και ο Βεζένκοφ με τη συνδρομή του Γουόρντ συνεργάζονταν εξαιρετικά στο παρκέ την ώρα που η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι έβρισκε λύσεις μόνο από τον Χάτζινς (3/4τριπ) και το σκορ διαμορφώθηκε σε 36-24 (στο 14').

Με το τρίτο τρίποντο του Μοντέρο η διαφορά πήγε στο μεγαλύτερό της σημείο (41-24 στο 15'), ενώ ο Φουρνιέ φτάνοντας τους 8 πόντους με πολύ καλές επιλογές έκανε το 45-28 την ώρα που οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ διαμαρτύρονταν για αποφάσεις του κυρίου Τσιμπούρη.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με 50-36 μετά από τρίποντο του Περσίδη και τους τυπικά φιλοξενούμενους να βγάζουν αντίδραση και να μένουν σε επαφή με το σκορ.

Επέστρεψε και το έκανε «θρίλερ» ο ΠΑΟΚ!

Το δεύτερο ημίχρονο στο Περιστέρι άρχισε με τις δύο ομάδες να έχουν καλό ρυθμό στην επίθεση και τον Κώστα Παπανικολάου με 2/2 τρίποντα να διατηρεί το ασφαλές προβάδισμα (56-41 στο 23') της ομάδας του.

Ο ΠΑΟΚ είχε βρει για τα καλά ρυθμό με τα επιθετικά ριμπάουντ του Κάιλ Αλεξάντερ και μείωσε ακόμα περισσότερο σε 61-51 (στο 25'), όμως ο Βεζένκοφ με το πρώτο του τρίποντο και φτάνοντας τους 20 έφερε το σκορ στο 64-54 (στο 26').

Ο Μήτρου-Λονγκ με το 13ο τρίποντο του Δικεφάλου κατέβασε τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή (68-60 στο 28'), ενώ η τρίτη περίοδος έκλεισε με 74-65 μετά από buzzer beater λέι απ του Ταϊρί.

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο ο Εντζάι με μερικές εντυπωσιακές φάσεις και με τους Πειραιώτες να ανεβάζουν την ένταση τους η διαφορά πήγε πάλι στο +13 (81-68 σο 32').

Ο Καλάθης με το τρίτο του τρίποντο κατέβασε τη διαφορά στους 8 (83-75 στο 34'), όμως ο Φουρνιέ με 5 συνεχόμενους πόντους αποκατέστησε την τάξη για το 88-75 πέντε λεπτά πριν το τέλος.

Στο 37ο λεπτό ο Οσμάν με το δεύτερο μακρινό του σουτ έφερε το σκορ στο 92-84, ενώ ο Φόστερ έφερε τη διαφορά στους 5 (92-87) και ο Οσμάν στα 2:24 με 2/2 βολές στο 92-89!

Ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού στο 1:59 έδωσε «ανάσα» στην ομάδα του για το 94-89, όμως ο αλύγιστος ΠΑΟΚ έκανε το 94-93 με τον Φόστερ, αλλά ο Μοντέρο στα 50'' το 96-93!

Ο Καλάθης αστόχησε στο τρίποντο ισοφάρισης και ο Μοντέρο με 2/2 βολές στα 26.6" «τελείωσε» την υπόθεση τίτλος για το 98-93.

Ο Φόστερ με ένα ακόμα τρίποντο μείωσε σε 98-93 (στο 19"), αλλά και πάλι ο γκαρντ του Ολυμπιακού με 2/2 βολές έφερε τον τίτλο στην ομάδα του για το 100-96.

Τα δεκάλεπτα: 25-17, 50-36, 74-65, 101-96.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Μοντέρο 20, Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Γουόρντ 2, Φουρνιέ 19, Ντόρσεϊ 8, Παπανικολάου 6, Βεζένκοφ 25, Εντζάι 9, Χολ 12, Καραγιαννίδης, Νετζήπογλου, Πλώτας.

ΠΑΟΚ (Τρινκιέρι): Ταϊρί 2, Οσμάν 15, Αλεξάντερ 15, Χάτζινς 11, Φόστερ 18, Μουρ 3, Περσίδης 10, Κακλαμανάκης, Καλάθης 11, Μήτρου-Λονγκ 11, Φίλλιος, Μπαζίνας.

athletiko.gr