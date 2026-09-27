ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Ολυμπιακός λύγισε τον συγκλονιστικό ΠΑΟΚ και κατέκτησε το Stoiximan Super Cup

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Stoiximan Super Cup επικρατώντας με 101-96 επί του ΠΑΟΚ στον σπουδαίο τελικό του Περιστερίου.

Ο Ολυμπιακός μετά από έναν πολύ σπουδαίο τελικό κέρδισε στο τέλος τον ΠΑΟΚ ο οποίος επέστρεψε από το -21 με 101-96 στο Περιστέρι και κατέκτησε για μία ακόμα χρονιά το Stoiximan Super Cup.

Αυτή ήταν η πέμπτη συνεχομένη και συνολικά κατάκτηση των Πειραιωτών που αποτελούν τους πολυνίκεις του θεσμού, ενώ για το «Δικέφαλο του Βορρά» ήταν η παρθενική συμμετοχή σε τελικό.

Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Βεζένκοφ με 25 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ο Φουρνιέ με 19 πόντους, 2 ασίστ και 2 ριμπάουντ και ο Μοντέρο με 20 πόντους και 5 ασίστ. 

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ ξεχώρισαν ο Αλεξάντερ με 15 πόντους και 8 ριμπάουντ, ο Οσμάν με 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ και ο Καλάθης με 11 πόντους και 6 ασίστ, ενώ ο Φόστερ είχε 18 πόντους και 5 ασίστ. 

Επόμενη αποστολή για τον Ολυμπιακό για τη 2η αγωνιστική της Euroleague απέναντι στη Ζαλγκίρις στο Κάουνας (29/9, 20:00), ενώ για την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι η πρεμιέρα των ομίλων του EuroCup με αντίπαλο τη Μανρέσα (30/9, 19:30). 

Ανώτερος στο πρώτο μέρος ο Ολυμπιακός, δεν απογοητεύτηκε ο ΠΑΟΚ

Στο ξεκίνημα του τελικού οι δύο ομάδες είχαν καλό ρυθμό στην επίθεση, αλλά ο Ολυμπιακός με κύριο δημιουργό τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ (3ασ) και με έξι σερί πόντους του Βεζένκοφ προηγήθηκε με 13-7 (στο 5'). 

Ο Ντόρσεϊ με το δεύτερο τρίποντο του (2/4) έφερε τη διαφορά για πρώτη φορά στο +10 (18-8 στο 7'), αφού ο ΠΑΟΚ μετρούσε 1/6 μακρινά σουτ και έβρισκε λύσεις μόνο στο 1vs1 παιχνίδι του Οσμάν. 

Η πρώτη περίοδος έκλεισε με τον Χάτζινς να δίνει σκορ στον ΠΑΟΚ με 2/2 τρίποντα, αλλά το δίδυμο Βεζένκοφ - Ντόρσεϊ να «γράφει» το τελικό 25-17. 

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Μοντέρο και ο Βεζένκοφ με τη συνδρομή του Γουόρντ συνεργάζονταν εξαιρετικά στο παρκέ την ώρα που η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι έβρισκε λύσεις μόνο από τον Χάτζινς (3/4τριπ) και το σκορ διαμορφώθηκε σε 36-24 (στο 14').

Με το τρίτο τρίποντο του Μοντέρο η διαφορά πήγε στο μεγαλύτερό της σημείο (41-24 στο 15'), ενώ ο Φουρνιέ φτάνοντας τους 8 πόντους με πολύ καλές επιλογές έκανε το 45-28 την ώρα που οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ διαμαρτύρονταν για αποφάσεις του κυρίου Τσιμπούρη.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με 50-36 μετά από τρίποντο του Περσίδη και τους τυπικά φιλοξενούμενους να βγάζουν αντίδραση και να μένουν σε επαφή με το σκορ. 

Επέστρεψε και το έκανε «θρίλερ» ο ΠΑΟΚ! 

Το δεύτερο ημίχρονο στο Περιστέρι άρχισε με τις δύο ομάδες να έχουν καλό ρυθμό στην επίθεση και τον Κώστα Παπανικολάου με 2/2 τρίποντα να διατηρεί το ασφαλές προβάδισμα (56-41 στο 23') της ομάδας του. 

Ο ΠΑΟΚ είχε βρει για τα καλά ρυθμό με τα επιθετικά ριμπάουντ του Κάιλ Αλεξάντερ και μείωσε ακόμα περισσότερο σε 61-51 (στο 25'), όμως ο Βεζένκοφ με το πρώτο του τρίποντο και φτάνοντας τους 20 έφερε το σκορ στο 64-54 (στο 26').

Ο Μήτρου-Λονγκ με το 13ο τρίποντο του Δικεφάλου κατέβασε τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή (68-60 στο 28'), ενώ η τρίτη περίοδος έκλεισε με 74-65 μετά από buzzer beater λέι απ του Ταϊρί. 

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο ο Εντζάι με μερικές εντυπωσιακές φάσεις και με τους Πειραιώτες να ανεβάζουν την ένταση τους η διαφορά πήγε πάλι στο +13 (81-68 σο 32').

Ο Καλάθης με το τρίτο του τρίποντο κατέβασε τη διαφορά στους 8 (83-75 στο 34'), όμως ο Φουρνιέ με 5 συνεχόμενους πόντους αποκατέστησε την τάξη για το 88-75 πέντε λεπτά πριν το τέλος. 

Στο 37ο λεπτό ο Οσμάν με το δεύτερο μακρινό του σουτ έφερε το σκορ στο 92-84, ενώ ο Φόστερ έφερε τη διαφορά στους 5 (92-87) και ο Οσμάν στα 2:24 με 2/2 βολές στο 92-89! 

Ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού στο 1:59 έδωσε «ανάσα» στην ομάδα του για το 94-89, όμως ο αλύγιστος ΠΑΟΚ έκανε το 94-93 με τον Φόστερ, αλλά ο Μοντέρο στα 50'' το 96-93!

Ο Καλάθης αστόχησε στο τρίποντο ισοφάρισης και ο Μοντέρο με 2/2 βολές στα 26.6" «τελείωσε» την υπόθεση τίτλος για το 98-93. 

Ο Φόστερ με ένα ακόμα τρίποντο μείωσε σε 98-93 (στο 19"), αλλά και πάλι ο γκαρντ του Ολυμπιακού με 2/2 βολές έφερε τον τίτλο στην ομάδα του για το 100-96. 

Τα δεκάλεπτα: 25-17, 50-36, 74-65, 101-96.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Μοντέρο 20, Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Γουόρντ 2, Φουρνιέ 19, Ντόρσεϊ 8, Παπανικολάου 6, Βεζένκοφ 25, Εντζάι 9, Χολ 12, Καραγιαννίδης, Νετζήπογλου, Πλώτας.

ΠΑΟΚ (Τρινκιέρι): Ταϊρί 2, Οσμάν 15, Αλεξάντερ 15, Χάτζινς 11, Φόστερ 18, Μουρ 3, Περσίδης 10, Κακλαμανάκης, Καλάθης 11, Μήτρου-Λονγκ 11, Φίλλιος, Μπαζίνας.

athletiko.gr 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUESuper League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: O Μέσι έφτασε τα 76 γκολ με εκτελέσεις φάουλ

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

BΙΝΤΕΟ: Χαμός στα αποδυτήρια της Εθνικής Eλλάδας μετά το έπος στη Γερμανία

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

H νέα δοκιμασία της Εθνικής Κύπρου και οι άλλες τηλεοπτικές μεταδόσεις

TV

|

Category image

Τρέλανε την Ευρώπη η Ελλαδάρα - Ιστορικό διπλό μέσα στη Γερμανία!

Super League

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Με μαύρα περιβραχιόνια οι Ιρλανδοί, δεν έδωσε κανείς το χέρι στους Ισραηλινούς!

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Ο Ολυμπιακός λύγισε τον συγκλονιστικό ΠΑΟΚ και κατέκτησε το Stoiximan Super Cup

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σιγά που θα έπεφταν!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πέρασε και η Ολλανδία από το Βελιγράδι

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Η εντεκάδα της Εθνικής Ελλάδος

Super League

|

Category image

Πρόβλημα για την Ολλανδία: Έγινε αναγκαστική αλλαγή ο Χάκπο

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Η τελευταία προπόνηση της Εθνικής ενόψει Λετονίας

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Σε αναμμένα κάρβουνα για Μπρούνο Φερνάντες στη Γιουνάιτεντ!

Premier League

|

Category image

Ας μην απορούμε

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Ζιντάν γνωρίζει πολύ καλά σε ποιον θα ποντάρει εν τη απουσία του Εμπαπέ

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Φιλική νίκη επί της Νέας Σαλαμίνας για την ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη