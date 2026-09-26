Γιαμπουσέλε: «Το πρώτο από τα πολλά»

Με το δεξί ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός τη φετινή του πορεία στη EuroLeague, επικρατώντας εύκολα της Παρί με 91-72 στο «Telekom Center Athens».

Η αναμέτρηση είχε ιδιαίτερη σημασία και για τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος πραγματοποίησε την παρθενική του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε επίσημο παιχνίδι.

Ο Γάλλος φόργουορντ αγωνίστηκε για κάτι λιγότερο από 20 λεπτά και κατάφερε να αφήσει το αποτύπωμά του, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 13 πόντους, έχοντας 3/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα και 1/1 βολή, ενώ παράλληλα μάζεψε 5 ριμπάουντ και έκανε 1 κλέψιμο.

Ο Γιαμπουσέλε δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το ξεκίνημά του με τα πράσινα ούτε στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι. Λίγο αργότερα, θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα και μέσω των social media.

«Το πρώτο από τα πολλά», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γάλλος, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα βίντεο που περιλαμβάνει ορισμένες από τις καλύτερες στιγμές του από την αναμέτρηση.

sport-fm.gr