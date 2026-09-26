ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γιαμπουσέλε: «Το πρώτο από τα πολλά»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε συνδύασε το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού με καλή εμφάνιση και έστειλε το μήνυμά του ενόψει της συνέχειας.

Με το δεξί ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός τη φετινή του πορεία στη EuroLeague, επικρατώντας εύκολα της Παρί με 91-72 στο «Telekom Center Athens».

Η αναμέτρηση είχε ιδιαίτερη σημασία και για τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος πραγματοποίησε την παρθενική του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε επίσημο παιχνίδι.

Ο Γάλλος φόργουορντ αγωνίστηκε για κάτι λιγότερο από 20 λεπτά και κατάφερε να αφήσει το αποτύπωμά του, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 13 πόντους, έχοντας 3/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα και 1/1 βολή, ενώ παράλληλα μάζεψε 5 ριμπάουντ και έκανε 1 κλέψιμο.

Ο Γιαμπουσέλε δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το ξεκίνημά του με τα πράσινα ούτε στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι. Λίγο αργότερα, θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα και μέσω των social media.

«Το πρώτο από τα πολλά», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γάλλος, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα βίντεο που περιλαμβάνει ορισμένες από τις καλύτερες στιγμές του από την αναμέτρηση.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Oι λεπτομέρειες της συμφωνίας Ομόνοιας και Νέας Σαλαμίνας για τον Βίκτωρος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τα πρώτα τρίποντα σε Γ' κατηγορία και Επίλεκτη ΣΤΟΚ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Γεμίζει μπαταρίες και ετοιμάζει… αντεπίθεση

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κλοπ: «Αυτή ίσως είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου»

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Ο Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους αγώνες Shanghai Sprints

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Μόλις έφυγε ένας... Σαλαμιναίος, πάει να πάρει άλλο η Ομόνοια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Ράσελ νικητής με 0,1” στο φότο-φίνις στο επειδοσιακό GP του Μπακού

AUTO MOTO

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: To πρώτο γκολ του Μάε στην Άτλας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

H Γιουνάιτεντ εξετάζει πώς να χρησιμοποιήσει τις 114 κατηγορίες που βαραίνουν τη Σίτι για να γλιτώσει χρέη

Premier League

|

Category image

Οι Γκρίζλις αποδέσμευσαν τον Ντι' Άντζελο Ράσελ!

NBA

|

Category image

Γιαμπουσέλε: «Το πρώτο από τα πολλά»

EUROLEAGUE

|

Category image

Μπέκαμ: Το Μουντιάλ τον έκανε πλουσιότερο κατά 22 εκατομμύρια ευρώ!

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Κράσνονταρ: Απέρριψε με συνοπτικές διαδικασίες τον Τζέιντον Σάντσο

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Ίντερ: Καθαρά κέρδη 22,7 εκατ. ευρώ για τη σεζόν 2025/26

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Λεμπρόν για την μεταγραφή στους Σίξερς: «Να βοηθήσω τον Εμπίιντ να πάρει το πρωτάθλημα»

NBA

|

Category image

Διαβαστε ακομη