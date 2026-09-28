Χωρίς τον Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός στη «διαβολοβδομάδα»

Μετά την απουσία του από το Super Cup όπου ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 5ο σερί τρόπαιο, ο Σέρβος σέντερ θα χάσει και την «διαβολοβδομάδα».

Συγκεκριμένα οι «ερυθρόλευκοι» ταξιδεύουν στο Κάουνας όπου θα αντιμετωπίσουν την Τρίτη (29/09) την Ζάλγκιρις ενώ στη συνέχεια θα μεταβούν στην Μπολόνια για το παιχνίδι με την Βίρτους (01/10).

Ο Μιλουτίνοφ δεν υπολογίζεται σε κανένα από αυτά τα δύο ματς καθώς δεν ακολούθησε την αποστολή της ομάδας του. Αντίθετα συμπεριλήφθηκε κανονικά ο Μπράιαντ Ντάνστον.

Όπως είπε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας πριν από την αναχώρηση της αποστολής, κρίθηκε προτιμότερο να μείνει στην Αθήνα προκειμένου να κάνει θεραπείες για την τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί.

gazzetta.gr