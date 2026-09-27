Ομπράντοβιτς, Μπατίστ και παίκτες στο γήπεδο παρά το ρεπό στον Παναθηναϊκό

Μπορεί να είχε δώσει ρεπό σήμερα στους παίκτες μετά τον αποκλεισμό από το SuperCup αλλά όπως αποδείχθηκε λίγοι το τήρησαν. Αρκετοί ήταν οι παίκτες του Παναθηναϊκού για να προπονηθούν ατομικά.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Μάικ Μπατίστ ήταν και αυτοί και μάλιστα από αρκετά νωρίς για να αναλύσει το χθεσινό παιχνίδι και να προετοιμάσει τις προπονήσεις των επόμενων ημερών. Ωστόσο δεν έμειναν εκεί.

Και οι δύο βλέποντας τους παίκτες να είναι στο παρκέ παρακολούθησαν τις ατομικές τους προπονήσεις και μάλιστα συμμετείχαν ενεργά στα προγράμματά τους βοηθώντας τους σε σημεία που επέλεξαν να δουλέψουν.

Θυμίζουμε ότι έρχεται μια δύσκολη εβδομάδα για τους πράσινους με δύο παιχνίδια για την Euroleague ένα με την Βιλερμπάν και ένα με τη Μακάμπι την Τετάρτη και την Παρασκευή αντίστοιχα.

sport-fm.gr