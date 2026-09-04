Νέο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό

Νέα ατυχία για τον Παναθηναϊκό AKTOR στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, με τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς να καλείται να διαχειριστεί μία ακόμη απουσία σημαντικού παίκτη, μετά από εκείνες τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Κέντρικ Ναν.

Όπως ενημέρωσε η «πράσινη» ΚΑΕ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, που συμμετείχε στη σημερινή φιλική ήττα του «τριφυλλιού» από το Μαρούσι με 97-86, αποχώρησε από το παιχνίδι με ενοχλήσεις.

Αμέσως, ο διεθνής φόργουορντ μετέβη στο «Υγεία» για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού του ποδιού.

Ως αποτέλεσμα αυτού, ο 25χρονος άσος θα ξεκινήσει άμεσα ειδική θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες.

sport-fm.gr