ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανησυχία της Euroleague για το Supercup στο Άμπου Ντάμπι!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Σκεπτικισμός επικρατεί στις τάξεις της Euroleague σχετικά με την διεξαγωγή του πρώτου Supercup, που είναι προγραμματισμένο σε 15 μέρες στην Μέση Ανατολή. Η αύξηση του βαθμού επικινδυνότητας στην περιοχή και ποιο είναι το σενάριο αναβολής.

Η επίσημη ανακοίνωση του event από την Euroleague έγινε στις 29 Ιουλίου, όταν ακόμη διεθνείς ταξιδιωτικές οδηγίες για την μετάβαση στο Άμπου Ντάμπι, βρίσκονταν στο επίπεδο 2 (δηλαδή «απαιτείται αυξημένη προσοχή») και η κατάσταση στην περιοχή δεν εξέπεμπε σοβαρούς κινδύνους.

Ωστόσο, εδώ και περίπου μία εβδομάδα οι επιθέσεις του Ιράν με drones έχουν ενταθεί και όπως ήταν φυσικό το επίπεδο επικινδυνότητας ανέβηκε στο 3, που προτρέπει τους ταξιδιώτες να επανεξετάσουν την μετάβασή τους στην περιοχή. Ειδικότερα, αν δεν συντρέχουν επαγγελματικοί λόγοι.

Επομένως, για την ώρα η ανησυχία για το ενδεχόμενο αναβολής του event (18-19 Σεπτεμβρίου) με την συμμετοχή του πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακού, της δευτεραθλήτριας, Ρεάλ, της περυσινής πρωταθλήτριας Φενερμπαχτσέ και της τυπικά γηπεδούχου Ντουμπάι, βρίσκεται σε λογικά πλαίσια και επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία ότι δεν θα υπάρξει μεγαλύτερη πολεμική κλιμάκωση.

Αν κι εφόσον, όμως, η κατάσταση χειροτερέψει (στο επίπεδο 4, οι Αμερικανοί συνιστούν στους υπηκόους να μην ταξιδέψουν, γιατι μπορεί να γίνουν στόχοι τρομοκρατικών επιθέσεων), τότε η διοργάνωση δεν αποκλείεται να αναβληθεί και αυτό φυσικά θα εξαρτηθεί και από την πίεση που θα ασκήσουν οι τέσσερις ομάδες (με τις οποίες η Euroleague – όπως και με τους διοργανωτές – βρίσκεται σε διαρκή επαφή) ώστε να μην ταξιδέψουν.

Σε αυτή την περίπτωση, πάντως και σε αντίθεση με το τι ίσχυε μέχρι τα μέσα Ιούλη (ήταν stand-by η Βαλένθια και η Κωνσταντινούπολη) δεν υπάρχει πρόβλεψη για εναλλακτικό πλάνο, πολύ απλά γιατί δεν υπάρχει ο χρόνος.

Θυμίζουμε ότι το Άμπου Ντάμπι έχει αναλάβει φέτος και την διεξαγωγή του Final Four (28-30 Μαϊου) στην “Etihad Arena” (όπως και το 2029), δύο χρόνια μετά το πρώτο και ιστορικό που διεξήχθη εκτός Ευρώπης (2025).

Καθώς επίσης και ότι σε περίπτωση αναβολής για λόγους ανωτέρας βίας (force majeur), η Euroleague δεν χάσει το ποσό των 14 εκατομμυρίων έχει λαμβάνειν για από τους διοργανωτές για το Supercup.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανησυχία της Euroleague για το Supercup στο Άμπου Ντάμπι!

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Λαμπόρντ είναι ο «εκλεκτός» του ΠΑΟΚ για την κορυφή της επίθεσης

Super League

|

Category image

Αποχώρηση-έκπληξη: Ο Γιορέντε αποσύρεται από την εθνική Ισπανίας στα 31 του ως παγκόσμιος πρωταθλητής

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Ο Ταμπόρδα «ξεμπλόκαρε» τον Παναθηναϊκό που μπήκε με το δεξί στο κύπελλο

Super League

|

Category image

Καραλής: «Ακόμα και αν κάνω παγκόσμιο ρεκόρ, μπορεί να χάσω»!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Τρελό deal για Μαρτινέλι, στην Αλ Χιλάλ με 70 εκατ. ευρώ

Premier League

|

Category image

Ξεσάλωσε ο Σα Πίντο!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Νέο τζακ-ποτ στο Τζόκερ, οι αριθμοί που κληρώθηκαν

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Super Cup και η απονομή στην Πάφο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μοράις: «Κάναμε φανταστικό παιχνίδι - Είναι ωραίο να κερδίζεις τρόπαια»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μπεργκ: «Δεν παίξαμε το ίδιο στο δεύτερο ημίχρονο» - Τι είπε για έξτρα μεταγραφή

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

BINTEO: Απόλυτο στους τίτλους… από τα θεωρεία!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Καλόμαθε στα τρόπαια η Πάφος, σήκωσε και το Super Cup!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το γκολ της Πάφος FC και το πέναλτι που ζήτησε η Ομόνοια προηγουμένως

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σημαντική άνοδος για Τσιτσιπά στο ATP ranking μετά την πρόκριση στον 3ο γύρο του US Open

Τένις

|

Category image

Διαβαστε ακομη