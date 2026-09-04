Β' Κατηγορία: Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής
ΓΗΠΕΔΟ
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Η αυλαία της ποδοσφαιρικής περιόδου 2026 - 2027 ανοίγει την ερχόμενη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου για το Πρωτάθλημα Β' Κατηγορίας.
Στον πρώτο αγώνα της χρονιάς που θα διεξαχθεί στο Στάδιο «Αμμόχωστος – Επιστροφή» και ώρα 19:00, θα αγωνιστούν Ερμής Αραδίππου - Ακρίτας Χλώρακας. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από τη Cytavision.
Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της 1ης αγωνιστικής θα διεξαχθούν το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00 ως ακολούθως:
ΜΕΑΠ – Διγενής Μόρφου (Δημοτικό Στάδιο Σωτήρας)
ΠΑΕΕΚ – Εθνικός Άχνας
Αναγέννηση Δερύνειας – ΕΝ Παραλιμνίου
Αγία Νάπα – ΑΣΙΛ Λύσης
Χαλκάνορας – Ηρακλής Γερολάκκου
ΑΕΠ Πολεμιδιών – Σπάρτακος Κιτίου («Αμμόχωστος – Επιστροφή»)
ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – Δόξα Κατωκοπιάς
Σε περίπτωση που μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι δεν αποσταλούν μετρήσεις φωτισμού για το Δημοτικό Στάδιο Σωτήρας και το Κοινοτικό Ακρωτηρίου, η ΚΟΠ θα ορίσει άλλα στάδια διεξαγωγής των αγώνων.