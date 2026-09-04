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Β' Κατηγορία: Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

ΓΗΠΕΔΟ

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Η αυλαία της ποδοσφαιρικής περιόδου 2026 - 2027 ανοίγει την ερχόμενη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου για το Πρωτάθλημα Β' Κατηγορίας.

Στον πρώτο αγώνα της χρονιάς που θα διεξαχθεί στο Στάδιο «Αμμόχωστος – Επιστροφή» και ώρα 19:00, θα αγωνιστούν Ερμής Αραδίππου - Ακρίτας Χλώρακας. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από τη Cytavision.

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της 1ης αγωνιστικής θα διεξαχθούν το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00 ως ακολούθως:

ΜΕΑΠ – Διγενής Μόρφου (Δημοτικό Στάδιο Σωτήρας)

ΠΑΕΕΚ – Εθνικός Άχνας 

Αναγέννηση Δερύνειας – ΕΝ Παραλιμνίου 

Αγία Νάπα – ΑΣΙΛ Λύσης 

Χαλκάνορας – Ηρακλής Γερολάκκου

ΑΕΠ Πολεμιδιών – Σπάρτακος Κιτίου («Αμμόχωστος – Επιστροφή»)

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – Δόξα Κατωκοπιάς

Σε περίπτωση που μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι δεν αποσταλούν μετρήσεις φωτισμού για το Δημοτικό Στάδιο Σωτήρας και το Κοινοτικό Ακρωτηρίου, η ΚΟΠ θα ορίσει άλλα στάδια διεξαγωγής των αγώνων.

 

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