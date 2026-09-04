Β' Κατηγορία: Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Στον πρώτο αγώνα της χρονιάς που θα διεξαχθεί στο Στάδιο «Αμμόχωστος – Επιστροφή» και ώρα 19:00, θα αγωνιστούν Ερμής Αραδίππου - Ακρίτας Χλώρακας. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από τη Cytavision.

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της 1ης αγωνιστικής θα διεξαχθούν το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00 ως ακολούθως:

ΜΕΑΠ – Διγενής Μόρφου (Δημοτικό Στάδιο Σωτήρας)

ΠΑΕΕΚ – Εθνικός Άχνας

Αναγέννηση Δερύνειας – ΕΝ Παραλιμνίου

Αγία Νάπα – ΑΣΙΛ Λύσης

Χαλκάνορας – Ηρακλής Γερολάκκου

ΑΕΠ Πολεμιδιών – Σπάρτακος Κιτίου («Αμμόχωστος – Επιστροφή»)

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – Δόξα Κατωκοπιάς

Σε περίπτωση που μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι δεν αποσταλούν μετρήσεις φωτισμού για το Δημοτικό Στάδιο Σωτήρας και το Κοινοτικό Ακρωτηρίου, η ΚΟΠ θα ορίσει άλλα στάδια διεξαγωγής των αγώνων.