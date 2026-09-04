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ΑΠΟΕΛίστας ο Μπακασέτας!

ΓΗΠΕΔΟ

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Παίκτης του ΑΠΟΕΛ πρέπει να θεωρείται ο Τάσος Μπακασέτας - Έρχεται Κύπρο για υπογραφές ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος

Μία τεράστια κίνηση ολοκληρώνει ο ΑΠΟΕΛ ο οποίος ήρθε σε συμφωνία με τον Τάσο Μπακασέτα. 

Ο Ελλαδίτης μεσοεπιθετικός αναμένεται στην Κύπρο προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί από τους γαλαζοκίτρινους. 

Ο Ζήσης Βρύζας είχε ψηλά την λίστα του τον Μπακασέτα με την περίπτωση του να εμφανίζει πολλές δυσκολίες όπως είναι λογικό. 

Παρόλα αυτά, με τους κατάλληλους χειρισμούς οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια με τον Μπακασέτα να τα βρίσκει και με τον Παναθηναϊκό για την λύση του συμβολαίου του. 

Ο Μπακασέτας αναμφίβολα ανεβάζει επίπεδο την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου και ενθουσιάζει τους ΑΠΟΕΛίστες. 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

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ΑΠΟΕΛ

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