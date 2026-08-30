Οριστικό: Η Μονακό αποβλήθηκε από τις επαγγελματικές κατηγορίας της Γαλλίας!

Το χειρότερο δυνατό σενάριο παίρνει πλέον... σάρκα και οστά για τη Μονακό!

Παρά τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε ο σύλλογος το τελευταίο διάστημα για να παρουσιάσει ένα βιώσιμο μοντέλο ενόψει της νέας χρονιάς, έχοντας τακτοποιήσει τις παλαιότερες οικονομικές του εκκρεμότητες και όντας ουσιαστικά απαλλαγμένος από χρέη με νέο μπάτζετ ύψους 6-7 εκατομμυρίων ευρώ, εντούτοις, χθες, η Γαλλική Εθνική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή (CNOSF) αποφάσισε πως δεν μπορεί να εξετάσει τα νέα στοιχεία, τηρώντας αυστηρά τους κανόνες.

Ως συνέχεια αυτού, η FFBB, σήμερα, πήρε την οριστική απόφαση να μην ανοίξει εκ νέου «παράθυρο» ελέγχου στη Μονακό παρά την σαφώς βελτιωμένη κατάσταση που παρουσίασε, θέτοντάς την εκτός από την Betclic ELITE και από την ELITE 2!

Έτσι λοιπόν, ο ιστορικός σύλλογος του Πριγκιπάτου θα πρέπει από τη νέα αγωνιστική σεζόν να αγωνιστεί στην 3η κατηγορία της Γαλλίας, και ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια μεσουρανούσε στα μεγάλα «σαλόνια» της χώρας με 3 κατακτήσεις πρωταθλήματος, 4 Λιγκ Καπ Γαλλίας και 2 Κύπελλα Γαλλίας.

Το ερώτημα πλέον που πλανάται είναι το τι μέλλει γενέσθαι με τη συμμετοχή της Μονακό στο EuroCup, μιας και το ρόστερ θα είναι αντίστοιχο της 3ης κατηγορίας της Γαλλίας, με τον σύλλογο να βρίσκεται στον 4ο όμιλο της διοργάνωσης μαζί με τον ΠΑΟΚ.

Το πρωί της Κυριακής (30/08) έγινε γνωστό πως η γαλλική ομοσπονδία μπάσκετ (FFBB) αρνήθηκε να επανεξετάσει την υπόθεση του συλλόγου του Πριγκιπάτου με αποτέλεσμα ο σύλλογος του Μονακό να τεθεί οριστικά και αμετάκλητα εκτός των επαγγελματικών κατηγοριών μπάσκετ της Γαλλίας!

sport-fm.gr