Με Πουέρτα η αποστολή του Ολυμπιακού για το Βόλο

Ο Γκουστάβο Πουέρτα συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή του Ολυμπιακού, ενόψει της αυριανής (5/9, 19:00) αναμέτρησης με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League. Ο νεοαποκτηθείς Κολομβιανός μέσος θα βρίσκεται για πρώτη φορά στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και είναι πολύ πιθανό να πάρει τα πρώτα λεπτά συμμετοχής του με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Κατά τα άλλα, ο Ισπανός τεχνικός δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα και άφησε εκτός αποστολής τους Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον, οι οποίοι δεν υπολογίζονται.

Την αποστολή του Ολυμπιακού απαρτίζουν οι Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Ελ Κααμπί, Ζότα, Γκονσάλες.