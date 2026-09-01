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Νοκ άουτ με κάταγμα για περίπου 6 εβδομάδες ο Χέιζ-Ντέιβις

ΓΗΠΕΔΟ

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Πλήγμα για Παναθηναϊκό

Μετά τον Κέντρικ Ναν, ο Παναθηναϊκός χάνει από την εκκίνηση της περιόδου έναν ακόμη σταρ του.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι στη σημερινή προπόνηση της ομάδας. Αμέσως μετέβη στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» για εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως υπέστη κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου και του τοποθετήθηκε ειδικός νάρθηκας.

Ο χρόνος απουσίας του από τα παρκέ υπολογίζεται σε περίπου έξι εβδομάδες. Αυτό σημαίνει πως θα χάσει το Super Cup που θα γίνει στην Ρόδο στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, καθώς επίσης και τις πρώτες αγωνιστικές της νέας σεζόν στην Ευρωλίγκα.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα για τις έξι εβδομάδες που θα λείψει ο Χέιζ-Ντέιβις:

24 Σεπτεμβρίου Παναθηναϊκός - Παρί

30 Σεπτεμβρίου Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν

2 Οκτωβρίου Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ

8 Οκτωβρίου Παναθηναϊκός - Φενερμπαχτσέ

13 Οκτωβρίου Παρτίζαν - Παναθηναϊκός

16 Οκτωβρίου Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ

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