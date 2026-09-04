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Μαρέσκα για Έντσο Φερνάντες: «Υπογράψαμε έναν νικητή, ξέρει πώς να κερδίζει»

ΓΗΠΕΔΟ

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Θα προπονήσει τον Αργεντινό χαφ και στη Μάντσεστερ Σίτι μετά την Τσέλσι

Η Μάντσεστερ Σίτι έβγαλε από τα ταμεία της το τεράστιο ποσό των 145 εκατ. ευρώ και έκανε δικό της από την Τσέλσι τον Έντσο Φερνάντες, που αναμένεται να αποτελέσει τον ηγέτη στη μεσαία γραμμή των «πολιτών».

Ο Αργεντινός χαφ θα βρει τον Έντσο Μαρέσκα, τον οποίο είχε προπονητή και στην Τσέλσι, με τον Ιταλό τεχνικό να αποθεώνει σε δηλώσεις του τον 25χρονο μέσο.

«Έχουμε υπογράψει έναν νικητή. Ο Έντσο έχει νοοτροπία νικητή, ξέρει πώς να κερδίζει Παγκόσμιο Κύπελλο, Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Το κύριό του είναι ότι είναι νικητής. Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι τις τελευταίες τέσσερις ή πέντε μέρες, τέσσερις ή πέντε παίκτες ρωτούσαν αν έρχεται ή όχι, επειδή τον ήθελαν μαζί μας», ανέφερε χαρακτηριστικά για τον Αργεντινό ο Μαρέσκα.

sport-fm.gr

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