Η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει την ίδια μέρα με ΑΕΚ στο C.L. και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα!

Το απόγευμα του Σαββάτου (29/08) έγινε γνωστό το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, με την Ένωση να μαθαίνει τις ημέρες και τις ώρες των οκτώ αναμετρήσεων στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Οι «κιτρινόμαυροι» κάνουν πρεμιέρα στις 8 Σεπτεμβρίου στη Νέα Φιλαδέλφεια με αντίπαλο τη Λίντσερ, ενώ, ξεχωρίζει η αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής, εκεί όπου στις 4 Νοεμβρίου θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 19:45.

Αξιοσημείωτο είναι πως την ίδια ημέρα οι «μερένχες» θα αντιμετωπίσουν μία ακόμη ελληνική ομάδα, καθώς, ο ισπανικός σύλλογος θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό AKTOR στη Μαδρίτη στις 21:45 για τη 10η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

sport-fm.gr