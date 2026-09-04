Champions League: Οι πιθανότητες, τα φαβορί, η Παρί ΣΖ και η ΑΕΚ

]Σύμφωνα με αυτές η ΑΕΚ έχει πιθανότητες για την κατάκτηση του τροπαίου μόλις 0,06%, περισσότερες μόνο από τις, ΛΑΣΚ (0,03%), Φέγενορντ (0,03%), Σαχτάρ Νότνετσκ (0,01%), Σλόβαν Μπρατισβάλας (0,01%) και Σαμπάχ (0,01%).

Η πρωταθλήτρια Ελλάδας για αν φτάσει στον τελικό συγκεντρώνει πιθανότητες 0,26%, στα ημιτελικά 1,32%, στα προημιτελικά 5,51%, στους «16» 5,52% και στους «32» 41,35%.

Σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή οι οκτώ πρώτες ομάδες στη League Phase θα είναι η Μπάγερν Μονάχου, η Άρσεναλ, η Μάντσεστερ Σίτι, η Μπαρτσελόνα, η Λίβερπουλ, η Παρί Σεν Ζερμέν, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Ίντερ, με αυτή τη σειρά.

Όσον αφορά τα φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης, η Μπάγερν Μονάχου και η Άρσεναλ είναι οι επικρατέστερες.

Η αγγλική ομάδα έχει 21,18% πιθανότητες να σηκώσει το τρόπαιο του Champions League, και η γερμανική 19,90%. Η Μάντσεστερ Σίτι είναι τρίτη, με 12,03%.

Ούτε στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν δίνονται πολλές πιθανότητες. Η νικήτρια των δύο τελευταίων διοργανώσεων, στοχεύει σε ένα συνεχόμενο τρεμπλ αυτή τη σεζόν -ένα κατόρθωμα που έχει πετύχει μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης στην ιστορία- αλλά δεν έχει πολλές πιθανότητες να επαναλάβει τον πανηγυρισμό αυτή τη σεζόν, σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή, που της δίνει 7,73% πιθανότητες.