ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Champions League: Οι πιθανότητες, τα φαβορί, η Παρί ΣΖ και η ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο υπερυπολογιστής της -βρετανικής εταιρείας αναλύσεων-Opta δημοσίευσε (4/9) τις πρώτες του προβλέψεις το Champions League 2026/27, που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα (8-10/9).

]Σύμφωνα με αυτές η ΑΕΚ έχει πιθανότητες για την κατάκτηση του τροπαίου μόλις 0,06%, περισσότερες μόνο από τις, ΛΑΣΚ (0,03%), Φέγενορντ (0,03%), Σαχτάρ Νότνετσκ (0,01%), Σλόβαν Μπρατισβάλας (0,01%) και Σαμπάχ (0,01%).

Η πρωταθλήτρια Ελλάδας για αν φτάσει στον τελικό συγκεντρώνει πιθανότητες 0,26%, στα ημιτελικά 1,32%, στα προημιτελικά 5,51%, στους «16» 5,52% και στους «32» 41,35%.

Σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή οι οκτώ πρώτες ομάδες στη League Phase θα είναι η Μπάγερν Μονάχου, η Άρσεναλ, η Μάντσεστερ Σίτι, η Μπαρτσελόνα, η Λίβερπουλ, η Παρί Σεν Ζερμέν, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Ίντερ, με αυτή τη σειρά.

Όσον αφορά τα φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης, η Μπάγερν Μονάχου και η Άρσεναλ είναι οι επικρατέστερες.

Η αγγλική ομάδα έχει 21,18% πιθανότητες να σηκώσει το τρόπαιο του Champions League, και η γερμανική 19,90%. Η Μάντσεστερ Σίτι είναι τρίτη, με 12,03%.

Ούτε στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν δίνονται πολλές πιθανότητες. Η νικήτρια των δύο τελευταίων διοργανώσεων, στοχεύει σε ένα συνεχόμενο τρεμπλ αυτή τη σεζόν -ένα κατόρθωμα που έχει πετύχει μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης στην ιστορία- αλλά δεν έχει πολλές πιθανότητες να επαναλάβει τον πανηγυρισμό αυτή τη σεζόν, σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή, που της δίνει 7,73% πιθανότητες.

Κατηγορίες

Ευρωπαικες Διοργανωσεις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Λίβερπουλ «κατάπιε» την Ίπσουιτς

Premier League

|

Category image

Νέα απώλεια για την Παρί Σεν Ζερμέν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η EuroLeague δηλώνει έτοιμη να ανταγωνιστεί το NBA Europe

EUROLEAGUE

|

Category image

«Διαμαντένιος» Καραλής με ρεκόρ σε μίντινγκ στις Βρυξέλλες!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Δράση με 3+1... ντέρμπι για τη συνέχεια της 2ης αγωνιστικής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ολυμπιακός... καλεί Μουσιαλόφσκι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κάτοικος Λάρνακας και επίσημα ο Παλεάρι!

ΑΕΚ

|

Category image

Δεν γουστάρει χωρίς Κβίντα!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Μίλησε για ετοιμότητα ο Γαρπόζης - «Πετάξαμε δύο βαθμούς» είπε ο Μπούις

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα τέσσερα γκολ και οι δύο κόκκινες της Καρμιώτισσας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Είδε τον Γκέιλ να του «κλέβει» το διαμάντι στον τελικό των Diamond League ο Τεντόγλου

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Χορταστική ισοπαλία με πράσινα χαμόγελα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Ασπίδα» στον Φαν Νιφ ο Γκομίς και άμεση απάντηση του Ολλανδού!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πλάνο για το διπλό με Γιόβετιτς

ΑΕΛ

|

Category image

Χάος στο αυστραλιανό ποδόσφαιρο: Οι διαιτητές κατέβηκαν σε απεργία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη