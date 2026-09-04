Φόρεσε τα γαλαζοκίτρινα και ανακοινώθηκε ο Μπαράκ!

Επίσημα στον ΑΠΟΕΛ ο Μπαράκ!

Η ομάδα της πρωτεύουσας εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας γνωστοποιεί την συμφωνία με τον Τσέχο μεσοεπιθετικό ο οποίος βρισκόταν στο δυναμικό της Φιορεντίνα.

Αναλυτικά:

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΛΤΔ ανακοινώνει τη συμφωνία μεταγραφής με την ACF Fiorentina για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Antonín Barák.

Ο Τσέχος διεθνής ποδοσφαιριστής, που αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή, έχει διαγράψει σημαντική πορεία στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην πατρίδα του και ακολούθως αγωνίστηκε στην κορυφαία κατηγορία της Ιταλίας με τις Udinese, Lecce, Hellas Verona και Fiorentina.

Με την Fiorentina είχε παρουσία σε κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των τελικών του UEFA Europa Conference League, ενώ με την Εθνική ομάδα της Τσεχίας έχει καταγράψει σημαντικό αριθμό συμμετοχών, εκπροσωπώντας τη χώρα του σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Ο Antonín Barák εντάσσεται στην οικογένεια του ΑΠΟΕΛ, προσθέτοντας στο ρόστερ μας ποιότητα, εμπειρία και σημαντικές παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Καλωσορίζουμε τον Antonín στην οικογένεια του ΑΠΟΕΛ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα.