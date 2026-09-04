ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το «SUPER CUP» στον ALPHA Κύπρου ξεπέρασε το 44% τηλεθέασης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Εξαιρετικό νούμερο για τον αγώνα της Ομόνοιας με την Πάφου.

Ο ALPHA Κύπρου έκανε πάσα στους τηλεοπτικούς δέκτες δίνοντας την  ευκαιρία στους ποδοσφαιρόφιλους να παρακολουθήσουν ζωντανά και αποκλειστικά το «SUPER CUP ΚΥΠΡΟΥ 2026».

Το ποσοστό τηλεθέασης ξεπέρασε το 43% σε τέταρτο στο σύνολο πληθυσμού, ενώ το δυναμικό κοινό έφτασε το 44,6% στο τέταρτο.

Ο πρώτος τίτλος της σεζόν ήταν γεγονός στην οθόνη του ALPHA Κύπρου με την Πάφο να κατακτά το πρώτο Super Cup της ιστορίας της στον τελικό κόντρα στην Ομόνοια στο «Άλφαμεγα Stadium».

Ο ALPHA Κύπρου στέκεται δίπλα και προωθεί τις αθλητικές διοργανώσεις και επιφυλάσσεται ότι θα χαρίσει περισσότερες τέτοιες στιγμές στο μέλλον.

 

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΟΜΟΝΟΙΑΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Λίβερπουλ «κατάπιε» την Ίπσουιτς

Premier League

|

Category image

Νέα απώλεια για την Παρί Σεν Ζερμέν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η EuroLeague δηλώνει έτοιμη να ανταγωνιστεί το NBA Europe

EUROLEAGUE

|

Category image

«Διαμαντένιος» Καραλής με ρεκόρ σε μίντινγκ στις Βρυξέλλες!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Δράση με 3+1... ντέρμπι για τη συνέχεια της 2ης αγωνιστικής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ολυμπιακός... καλεί Μουσιαλόφσκι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κάτοικος Λάρνακας και επίσημα ο Παλεάρι!

ΑΕΚ

|

Category image

Δεν γουστάρει χωρίς Κβίντα!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Μίλησε για ετοιμότητα ο Γαρπόζης - «Πετάξαμε δύο βαθμούς» είπε ο Μπούις

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα τέσσερα γκολ και οι δύο κόκκινες της Καρμιώτισσας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Είδε τον Γκέιλ να του «κλέβει» το διαμάντι στον τελικό των Diamond League ο Τεντόγλου

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Χορταστική ισοπαλία με πράσινα χαμόγελα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Ασπίδα» στον Φαν Νιφ ο Γκομίς και άμεση απάντηση του Ολλανδού!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πλάνο για το διπλό με Γιόβετιτς

ΑΕΛ

|

Category image

Χάος στο αυστραλιανό ποδόσφαιρο: Οι διαιτητές κατέβηκαν σε απεργία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη