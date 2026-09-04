Το «SUPER CUP» στον ALPHA Κύπρου ξεπέρασε το 44% τηλεθέασης

Ο ALPHA Κύπρου έκανε πάσα στους τηλεοπτικούς δέκτες δίνοντας την ευκαιρία στους ποδοσφαιρόφιλους να παρακολουθήσουν ζωντανά και αποκλειστικά το «SUPER CUP ΚΥΠΡΟΥ 2026».

Το ποσοστό τηλεθέασης ξεπέρασε το 43% σε τέταρτο στο σύνολο πληθυσμού, ενώ το δυναμικό κοινό έφτασε το 44,6% στο τέταρτο.

Ο πρώτος τίτλος της σεζόν ήταν γεγονός στην οθόνη του ALPHA Κύπρου με την Πάφο να κατακτά το πρώτο Super Cup της ιστορίας της στον τελικό κόντρα στην Ομόνοια στο «Άλφαμεγα Stadium».

Ο ALPHA Κύπρου στέκεται δίπλα και προωθεί τις αθλητικές διοργανώσεις και επιφυλάσσεται ότι θα χαρίσει περισσότερες τέτοιες στιγμές στο μέλλον.