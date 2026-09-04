Νέο τεστ για την Ανόρθωση για μια ελπιδοφόρα… αρχή

Η προετοιμασία της Ανόρθωσης ολοκληρώνεται σήμερα (04/09), ενόψει του αυριανού, εκτός έδρας αγώνα κόντρα στον Απόλλωνα. Η δεύτερη αγωνιστική βρίσκει την ομάδα της Αμμοχώστου χωρίς βαθμούς κι έτσι το ντέρμπι με τους κυανόλευκους της Λεμεσού αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Μετά την ήττα από την ΑΕΛ, ο Ελ Μαέστρο σαφώς και δεν μπορεί να κάνει… θαύματα, όμως η βελτίωση όπως επίσης και ένα θετικό αποτέλεσμα αποτελούν μονόδρομο για την «Κυρία». Την ίδια ώρα, οι ποδοσφαιριστές δεν είναι… άμοιροι ευθυνών. Σαφώς και προβλημάτισε η συνολική εικόνα υπό τις οδηγίες του Σέρβου τεχνικού, όμως η ατομική βελτίωση είναι υπόθεση του κάθε παίκτη.

Η συγκέντρωση και αποφυγή των λαθών που στοιχίζουν είναι τα κλειδιά για μια ελπιδοφόρα… αρχή, έστω από τη 2η αγωνιστική.

Όσον αφορά το αγωνιστικό, αμφίβολοι είναι οι Τόσιτς-Φουρτάδο. Δεν υπολογίζονται οι Φαν Νιφ (τιμωρημένος) και Αρτυματάς (ανέτοιμος).