ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέο τεστ για την Ανόρθωση για μια ελπιδοφόρα… αρχή

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Με ερωτηματικά το πλάνο του Ελ Μαέστρο

Η προετοιμασία της Ανόρθωσης ολοκληρώνεται σήμερα (04/09), ενόψει του αυριανού, εκτός έδρας αγώνα κόντρα στον Απόλλωνα. Η δεύτερη αγωνιστική βρίσκει την ομάδα της Αμμοχώστου χωρίς βαθμούς κι έτσι το ντέρμπι με τους κυανόλευκους της Λεμεσού αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Μετά την ήττα από την ΑΕΛ, ο Ελ Μαέστρο σαφώς και δεν μπορεί να κάνει… θαύματα, όμως η βελτίωση όπως επίσης και ένα θετικό αποτέλεσμα αποτελούν μονόδρομο για την «Κυρία». Την ίδια ώρα, οι ποδοσφαιριστές δεν είναι… άμοιροι ευθυνών. Σαφώς και προβλημάτισε η συνολική εικόνα υπό τις οδηγίες του Σέρβου τεχνικού, όμως η ατομική βελτίωση είναι υπόθεση του κάθε παίκτη.

Η συγκέντρωση και αποφυγή των λαθών που στοιχίζουν είναι τα κλειδιά για μια ελπιδοφόρα… αρχή, έστω από τη 2η αγωνιστική.

Όσον αφορά το αγωνιστικό, αμφίβολοι είναι οι Τόσιτς-Φουρτάδο. Δεν υπολογίζονται οι Φαν Νιφ (τιμωρημένος) και Αρτυματάς (ανέτοιμος).

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Λίβερπουλ «κατάπιε» την Ίπσουιτς

Premier League

|

Category image

Νέα απώλεια για την Παρί Σεν Ζερμέν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η EuroLeague δηλώνει έτοιμη να ανταγωνιστεί το NBA Europe

EUROLEAGUE

|

Category image

«Διαμαντένιος» Καραλής με ρεκόρ σε μίντινγκ στις Βρυξέλλες!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Δράση με 3+1... ντέρμπι για τη συνέχεια της 2ης αγωνιστικής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ολυμπιακός... καλεί Μουσιαλόφσκι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κάτοικος Λάρνακας και επίσημα ο Παλεάρι!

ΑΕΚ

|

Category image

Δεν γουστάρει χωρίς Κβίντα!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Μίλησε για ετοιμότητα ο Γαρπόζης - «Πετάξαμε δύο βαθμούς» είπε ο Μπούις

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα τέσσερα γκολ και οι δύο κόκκινες της Καρμιώτισσας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Είδε τον Γκέιλ να του «κλέβει» το διαμάντι στον τελικό των Diamond League ο Τεντόγλου

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Χορταστική ισοπαλία με πράσινα χαμόγελα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Ασπίδα» στον Φαν Νιφ ο Γκομίς και άμεση απάντηση του Ολλανδού!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πλάνο για το διπλό με Γιόβετιτς

ΑΕΛ

|

Category image

Χάος στο αυστραλιανό ποδόσφαιρο: Οι διαιτητές κατέβηκαν σε απεργία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη