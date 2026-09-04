Cyprus League by Stoiximan: Το πρόγραμμα της 4ης και της 5ης αγωνιστικής
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η ΚΟΠ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 4ης και της 5ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.
Σημειώνεται πως μετά την 4η αγωνιστική, ακολουθεί διακοπή δύο εβδομάδων λόγω επίσημων υποχρεώσεων των Εθνικών μας ομάδων.
4η αγωνιστική
Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου
19:00 ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ - ΑΕΚ Λάρνακας (Στάδιο Κατωκοπιά Επιστροφή / Γλαύκος Κληρίδης)
20:00 Πάφος F.C. - ΑΕΛ Λεμεσού (Στάδιο “Στέλιος Κυριακίδης”)
Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου
19:00 Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου - Ανόρθωση Αμμοχώστου (Στάδιο "Αμμόχωστος - Επιστροφή)
19:00 Απόλλων Λεμεσού - ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας (Στάδιο Αλφαμέγα)
Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου
19:00 Ομόνοια Λευκωσίας - Krasava E.Ν.Υ (Στάδιο ΓΣΠ)
19:00 Άρης Λεμεσού -Καρμιώτισσα Πολεμιδιών (Στάδιο Αλφαμέγα)
20:00 Ομόνοια Αραδίππου - Ολυμπιακός Λευκωσίας (ΑΕΚ Αρένα)
5η αγωνιστική
Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου
19:00 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - Ομόνοια Λευκωσίας (Στάδιο “Στέλιος Κυριακίδης”)
Σάββατο, 10 Οκτωβρίου
18:00 Krasava E.Ν.Υ - Απόλλων Λεμεσού (Στάδιο "Αμμόχωστος - Επιστροφή)
19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας - Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου (Στάδιο ΓΣΠ)
Κυριακή, 11 Οκτωβρίου
18:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου - Πάφος F.C (Στάδιο "Αντώνης Παπαδόπουλος)
19:00 ΑΕΛ Λεμεσού - ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ (Στάδιο Αλφαμέγα)
19:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας - Άρης Λεμεσού (Στάδιο ΓΣΠ)
Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου
19:00 ΑΕΚ Λάρνακας - Ομόνοια Αραδίππου (Στάδιο ΑΕΚ Αρένα)