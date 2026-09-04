Παράταση προθεσμίας για τον διαγωνισμό στο «Στέλιος Κυριακίδης»

Σημαντική εξέλιξη προκύπτει όσον αφορά το «Στέλιος Κυριακίδης». Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε ο ΚΟΑ, δόθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων για την άδεια χρήσης στην Πάφο.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, «η παραχώρηση πρόσθετου χρόνου εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον» και για αυτό προχώρησε σε αυτή την ενέργεια.

Η ανακοίνωση: «Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ανακοινώνει ότι αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αρ. 45Δ/2025 – «Παραχώρηση Άδειας Χρήσης του Σταδίου Στέλιος Κυριακίδης στην Πάφο διάρκειας τριάντα (30) ετών – Ανταγωνιστική Διαδικασία με Διαπραγμάτευση», μέχρι την 8η Ιανουαρίου 2027.

Η απόφαση λήφθηκε μετά από σχετικό αίτημα ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα για παροχή πρόσθετου χρόνου για την ολοκληρωμένη προετοιμασία της πρότασής του, καθώς και μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος από δεύτερο πιθανό επενδυτή για συμμετοχή στη διαδικασία.

Κατά την εξέταση του θέματος λήφθηκαν επίσης υπόψη η έκταση και η πολυπλοκότητα του έργου, η ανάγκη ολοκληρωμένης τεχνικής, αρχιτεκτονικής, πολεοδομικής και κυκλοφοριακής διερεύνησης, η εν εξελίξει αναθεώρηση των Τοπικών Σχεδίων και η ανάγκη προκαταρκτικών διαβουλεύσεων και συντονισμού με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες.

Ο ΚΟΑ έκρινε ότι, υπό τα δεδομένα αυτά, η παραχώρηση πρόσθετου χρόνου εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ευρύτερη συμμετοχή στη διαδικασία, ενίσχυση του ανταγωνισμού και υποβολή πληρέστερων και καλύτερα τεκμηριωμένων προτάσεων για ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την Πάφο και τον κυπριακό αθλητισμό.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2027».