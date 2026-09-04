Η FIFA κατηγορεί την UEFA για δυσφήμιση του Ινφαντίνο!

Η FIFA κατηγορεί την UEFA ότι ενορχήστρωσε μια «εκστρατεία δυσφήμισης» εναντίον του οργανισμού και του προέδρου του, Τζιάνι Ινφαντίνο, τροφοδοτώντας περαιτέρω τη σύγκρουση σχετικά με την αμφιλεγόμενη, αργότερα εγκαταλελειμμένη, πρόταση για παραχώρηση μέρους των εμπορικών δικαιωμάτων του παγκόσμιου διοικητικού οργάνου. Αυτό προκύπτει από έγγραφο που κατατέθηκε σε αμερικανικό δικαστήριο και είδε το Reuters.

Την περασμένη εβδομάδα, η UEFA υπέβαλε αίτηση ex parte στο Περιφερειακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, ζητώντας άδεια για τη συλλογή μαρτυριών και εγγράφων από άτομα που εδρεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το υλικό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε πιθανές ποινικές διαδικασίες στην Ελβετία.

«Παρόλο που αυτά τα αιτήματα παρουσιάζονται ως νομικά έγγραφα με τίτλους και αριθμούς αναφοράς, δεν είναι τίποτα περισσότερο από δελτία Τύπου που υποστηρίζουν την εκστρατεία δυσφήμισης της UEFA εναντίον της FIFA και της διοίκησής της», δήλωσε η FIFA στο έγγραφο.

FIFA εναντίον UEFA: Η σύγκρουση συνεχίζεται

Η UEFA δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να κινήσει ποινικές διαδικασίες εναντίον του Ινφαντίνο και άλλων αξιωματούχων της FIFA σε σχέση με την FIFA Forward Enterprise (FFE), μια εταιρεία που υποτίθεται ότι κατείχε τα εμπορικά δικαιώματα των Παγκοσμίων Κυπέλλων ανδρών και γυναικών. Το σχέδιο, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, αναπτύχθηκε χωρίς επαρκή διαβούλευση με τα διοικητικά όργανα της FIFA και τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της.

Σε αίτηση παρέμβασης, την οποία επίσης είδε το Reuters, και η οποία κατατέθηκε την 1η Σεπτεμβρίου από την FIFA (AMERICAS) Inc. και την FWC2026 US, Inc., η FIFA ζήτησε από το δικαστήριο να αναβάλει την απόφαση σχετικά με το αίτημα της UEFA ή να της επιτρέψει να αντιταχθεί σε αυτό.

Η FIFA υποστήριξε ότι η UEFA αναζητούσε αποδεικτικά στοιχεία για «μια φερόμενη (αλλά ανύπαρκτη) ελβετική ποινική υπόθεση». Η παγκόσμια διοικητική αρχή ισχυρίστηκε επίσης ότι η UEFA είχε προσπαθήσει να εκτροχιάσει την πρόταση της FFE από την αρχή.

Η πρόταση στη συνέχεια αποσύρθηκε στις 31 Ιουλίου, μετά από αντίθεση της UEFA και άλλων περιφερειακών διοικητικών οργάνων. «Αντί να συμμετάσχει σε αυτή τη δημοκρατική διαδικασία, η UEFA εξέδωσε δελτίο Τύπου, ξεκινώντας μια εβδομάδα εκστρατεία δυσφήμισης κατά της FIFA και της ηγεσίας της», ανέφερε η FIFA στο έγγραφο.

Η FIFA υποστήριξε περαιτέρω ότι η αντίθεση της UEFA υποκινήθηκε από την επιθυμία να διατηρήσει την κυριαρχία της στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Υπό ασφυκτική πίεση ο Ινφαντίνο

Ο Ινφαντίνο, ο οποίος θα διεκδικήσει τέταρτη θητεία τον Μάρτιο του 2027, έχει επικριθεί από τότε που υπέβαλε την πρότασή του και αρκετές χώρες έχουν αποσύρει την υποστήριξή τους στην υποψηφιότητά του.

Ο Ελβετοϊταλός αξιωματούχος δέχεται πιέσεις από τρεις συνομοσπονδίες να παραιτηθεί, συμπεριλαμβανομένης της UEFA, της Ασιατικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και της CONCACAF, η οποία εκπροσωπεί τη Βόρεια-Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική.

Τα περιφερειακά διοικητικά όργανα έχουν συζητήσει την πιθανότητα ψήφου μομφής στον Ινφαντίνο. Ο πρόεδρος, ο οποίος διατηρεί την υποστήριξη των αφρικανικών και νοτιοαμερικανικών συνομοσπονδιών, έχει προσπαθήσει να παραγκωνίσει τις συνομοσπονδίες και να απευθυνθεί απευθείας σε μεμονωμένα μέλη.

Η UEFA επιδιώκει μεταρρύθμιση

Η UEFA, σε δήλωση που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με τις συνομοσπονδίες-εταίρους της για να διασφαλίσει ότι θα προσφερθεί στις ομοσπονδίες-μέλη μια αξιόπιστη, μεταρρυθμιστική εναλλακτική λύση σε περίπτωση που ο Ινφαντίνο επιδιώξει άλλη θητεία.

Επίσης, ανέστειλε προσωρινά τα σχέδια για μποϊκοτάζ των διοργανώσεων της FIFA, ανοίγοντας τον δρόμο για όλες τις ομάδες που πληρούν τις προϋποθέσεις να συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών Κάτω των 20 ετών που θα διεξαχθεί στην Πολωνία, το πρώτο μεγάλο τουρνουά που θα μπορούσε να έχει επηρεαστεί από το αδιέξοδο.

Ωστόσο, ο οργανισμός δήλωσε ότι τα μέλη του έδωσαν ομόφωνα εντολή στη συνομοσπονδία να επιδιώξει «κάθε διαθέσιμη θεσμική, πολιτική και νομική οδό» για να εξασφαλίσει μεταρρυθμίσεις και να αποκαταστήσει τα όρια στην προεδρική εξουσία.

Η συνομοσπονδία ζήτησε επίσης «μια πραγματικά ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση» της αποτυχημένης πρότασης της FIFA, δηλώνοντας: «Η FIFA δεν μπορεί να διερευνήσει τον εαυτό της και να περιμένει από την ποδοσφαιρική κοινότητα να αποδεχτεί απλώς τα ευρήματά της».