Τα πακέτα των εισιτηρίων της Ομόνοιας στο Europa League

Από την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου, στις 15:00, διατίθενται τα Πακέτα Εισιτηρίων για τους εντός έδρας Ευρωπαϊκούς αγώνες στο πλαίσιο του League Phase του UEFA Europa League.

Τα Πακέτα Εισιτηρίων αφορούν τους ακόλουθους αγώνες:

MD1 | OMONOIA – Real Club Celta (16/09/26, ΓΣΠ, 19:45)

MD3 | OMONOIA – SL Benfica (22/10/26, ΓΣΠ, 22:00)

MD6 | OMONOIA – Celtic FC (10/12/26, ΓΣΠ, 19:45)

MD8 | OMONOIA – Beşiktaş JK (28/01/27, ΓΣΠ, 22:00)

Διάθεση ΠακέτωνΗ προτεραιότητα αγοράς Πακέτων Εισιτηρίων έχει καθοριστεί ως ακολούθως:1.Από τις 04/09, στις 15:00, μέχρι τις 09/09: Όσοι φίλαθλοι είναι κάτοχοι Εισιτηρίου Διαρκείας 2026-272. Από τις 10/09 μέχρι τις 15/09: Η διάθεση συνεχίζεται με ελεύθερη πώληση Πακέτων Εισιτηρίων για όλες τις θέσεις

Τι ισχύει για τους Κατόχους Εισιτηρίων Διαρκείας

– Τα Εισιτήρια Διαρκείας ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ στους Ευρωπαϊκούς αγώνες.

– Οι κάτοχοι Εισιτηρίου Διαρκείας θα έχουν προτεραιότητα μέχρι τις 09/09 για να αγοράσουν Πακέτο Εισιτηρίων στη θέση που τους έχει κρατηθεί στο σύστημα.

– Η αγορά Πακέτου Εισιτηρίων κατά την πιο πάνω χρονική περίοδο θα επιτρέπεται μόνο για τους ίδιους τους κατόχους Εισιτηρίου Διαρκείας.

– Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας στο online θα μπορούν να βρουν το πακέτο εισιτηρίου τους μέσω της επιλογής reservations/ κρατήσεις.

Αλλαγή θέσεων κατόχων Εισιτηρίου Διαρκείας μετά από οδηγίες της UEFA

Για τους κατόχους Εισιτηρίου Διαρκείας που επηρεάζονται από τις οδηγίες της ΟΥΕΦΑ για να κρατηθούν θέσεις στην κερκίδα για τις ανάγκες της, θα διευθετηθεί η κράτηση άλλης θέσης στην ίδια κερκίδα, αναλόγως διαθεσιμότητας, την οποία θα μπορούν να αγοράσουν ως Πακέτο Εισιτηρίων, για τους τέσσερις εντός έδρας Ευρωπαϊκούς μας αγώνες.

Οι θέσεις που επηρεάζονται και η καινούργια θέση τους είναι οι εξής:

– 107 οι σειρές 3&4 οι θέσεις 9-16 → θα μετακινηθούν στο τμήμα 107

– 302 οι σειρές 1-8 οι θέσεις 18-27 → θα μετακινηθούν στο τμήμα 302

– 305 ολόκληρο το τμήμα οι θέσεις → θα μετακινηθούν στο τμήμα 302

– 306 οι σειρές 5-7 οι θέσεις 1-18 → θα μετακινηθούν στο τμήμα 406

– 402 ολόκληρο το τμήμα οι θέσεις → θα μετακινηθούν στο τμήμα 401

– 403 οι σειρές 7-8 οι θέσεις 15-19→ θα μετακινηθούν στο τμήμα 403

– 223 οι σειρές 9-11 οι θέσεις 7-15 → θα μετακινηθούν στο τμήμα 219

– 226 οι σειρές 1-7 οι θέσεις 1-6 → θα μετακινηθούν στο τμήμα 226

Οι τιμές των ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Τα σημεία πώλησης

– Green Boutique Νήσου (Λεωφόρος Λεμεσού 241, Νήσου, 2571) – Τηλ: 22104848

– Green Boutique Λεμεσού (Αγίας Σοφίας 50, 3065 Κάτω Πολεμίδια) – Τηλ: 22104848

– Online Ticketing:https://tickets.stadium-360.net/omonoia

Ωράριο λειτουργίας

Green Boutique Νήσου– Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή | 09:00 – 13:00 και 14:00 – 18:00

– Τετάρτη και Σάββατο | 09:00 – 14:00

Green Boutique Λεμεσού

– Δευτέρα με Παρασκευή | 15:00 – 19:00

Online TicketingΑπότην Παρασκευή 04/09, ώρα 14:00

* Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων προσαρμόζεται αναλόγως κατά την ημέρα διεξαγωγής αγώνων και ανακοινώνεται επίσημα από την ΟΜΟΝΟΙΑ.

Η διάθεση των Πακέτων Εισιτηρίων ολοκληρώνεται την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου.Το κάθε Πακέτο Εισιτηρίων δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο φίλαθλο.

Ισχύει η ταξιθέτηση των εισιτηρίων του αγώνα.Η αγορά πακέτου θα συμπεριληφθεί στην σειρά προτεραιότητας που θα ισχύει για την αγορά εισιτηρίου στους εκτός έδρας αγώνες της Ευρώπης

Τρόποι Πληρωμής

– Green Boutique Παπανικολή, και Λεμεσού: μετρητά, πιστωτική και χρεωστική κάρτα

– Online Ticketing: Πιστωτική και χρεωστική κάρτα

Τιμές εισιτηρίων ανά αγώνα