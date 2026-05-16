«Φαβορί για τον Πασκουάλ η Ντουμπάι»

Ο Τσάβι Πασκουάλ αναμένεται να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα και το όνομά του συνδέθηκε από τους Ισπανούς με ενδεχόμενη επιστροφή στον Παναθηναϊκό.

Η σεζόν για την Μπαρτσελόνα στην Ευρωλίγκα κύλησε απογοητευτικά, καθώς μπήκε ως 10η στα Play-in και δεν κατάφερε καν να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στα Playoffs. Την ίδια ώρα, στο πρωτάθλημα βρίσκεται στην 3η θέση, ενώ στο Κύπελλο αποκλείστηκε στα ημιτελικά από τη -μετέπειτα νικήτρια- Μπασκόνια.

Ο Τσάβι Πασκουάλ δεν έχει μέλλον στους «μπλαουγκράνα», με την απόφαση αποχώρησής του να είναι ειλημμένη και ήδη έχουν αρχίσει τα σενάρια γύρω από τον διάδοχό του στον πάγκο των Καταλανών. Διότι υπάρχει απογοήτευση τόσο από τη μεριά του κλαμπ, όσο και από του προπονητή καθώς θεωρεί πως δεν τηρήθηκαν αρκετά από αυτά που του είχαν υποσχεθεί όταν αναλάμβανε την ομάδα τον περασμένο Νοέμβριο.

Φυσικά, ο Ίμπον Ναβάρο της Μάλαγα φαίνεται πως βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας, αποτελώντας τον νούμερο ένα στόχο! Κάτι που έχει γίνει γνωστό εδώ και ημέρες, ενώ επαναλαμβάνεται διαρκώς τις τελευταίες ημέρες από τους Ισπανούς.

Την ίδια ώρα, όμως, έχουν αρχίσει και τα σενάρια σχετικά με την επόμενη ομάδα του έμπειρου Ισπανού τεχνικού. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Mundo Deportivo», η Dubai BC αποτελεί το φαβορί για να φτάσει σε συμφωνία με τον Πασκουάλ, ούσα αυτή τη στιγμή στην pole position για να αποτελέσει την επόμενη ομάδα του.

Κάπου εδώ, όμως, το καταλανικό Μέσο μπλέκει στο κόλπο τόσο τον Παναθηναϊκό όσο και τη Χάποελ Τελ Αβίβ, τονίζοντας πως οι δύο σύλλογοι έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους στην πλευρά του Τσάβι Πασκουάλ.

